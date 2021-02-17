У лекціях скандальної викладачки з Драгоманова Більченко знайшли багато порушень

Члени робочої групи від педагогічного університету імені Драгоманова знайшли низку порушень в онлайн-лекціях, які викладачка Євгенія Більченко проводила під час дистанційного навчання.

В університеті розповіли у лекціях Більченко наявні помилки, які ставлять під сумнів володіння нею необхідними знаннями для викладання.

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Які порушення знайшли у лекціях Більченко

Порушення низки законів України про освіту та державну мову, оскільки значна частина лекцій, які професорка прочитала студентам і оприлюднила на ютубі, були російською мовою.

Факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів, використання Більченко мови ненависті під час лекцій для студентів.

Зазначимо, що робоча група порекомендувала ректору університету Драгоманова створити робочу комісію для аналізу всіх напрямів роботи кафедри культурології та філософської антропології, де працює Більченко. Пропонують залучити до діяльності комісії провідних фахівців України.

Тому робоча група рекомендувала декану факультету філософії та суспільствознавства Івану Дроботу тимчасово відсторонити Більченко від виконання посадових обов‘язків на час діяльності вищевказаної робочої комісії.

Що відомо про скандальну викладачку Більченко

Викладачка Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову. Вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про мову – "звичайним фашизмом".

Окрім того, Більченко у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.

Через це студенти університету почали вимагати звільнити Більченко. А вже 1 лютого викладачку відсторонили від занять, тож вона поки не викладає у виші.