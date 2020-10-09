LEGO представили незвичний чотириметровий глобус, на який прикріпили сотні конструкторів, які створити діти під час карантину. На його побудову пішло 2 700 годин та понад 350 000 цеглинок конструктора.

Експонат називається Rebuild The World, а побачити його можна на виставці в LEGO House у Біллунді, Данія, передає відомство у фейсбуці.

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Цей глобус має стати символом надії та позитиву. Адже там присутні дитячі творіння із п'яти категорій: природа, транспорт, фантазія, предмети та місця.

Глобус був натхненний новим дослідженням від LEGO, де вчені довели, що діти хочуть більше сімейних ігор, а батьки вважають, що гра є важливою у підтримці всієї родини під час пандемії COVID-19.

Дивіться фото, як виглядає чотириметровий глобус, який допомогли створити діти: