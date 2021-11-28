Легка математика, правильна українська та хімія: 5 вчителів, які знімають круті відео у тіктоці

Сучасні діти багато часу проводять у соцмережах. Але це не означає, що вони лише розважаються. Зараз багато вчителів створили акаунти у тіктоці та показують уроки у відео. І діти в захваті від такого підходу.

Нижче читайте про п’ять учительських блогів, які нагадують веселі шоу і при цьому дають знання за шкільною програмою.

До теми Уроки хімії у тікток: вчитель знімає цікаві та незвичні експерименти для учнів – відео

Легка математика з Наталією Венгрин

Вчителька з Нововолинського ліцею №7 Наталія Венгрин веде блог "Математика легко і просто" та вже вже має 90 тисяч підписників у тіктоці.

Вона перші відео записувала як просунуті шпаргалки для своїх учнів, котрі регулярно забували певні правила та формули. Наприклад, тема 6 класу "Ділення дробів" за одну добу зібрала 10 тисяч переглядів. А "Віднімання дробів від цілого" для 5 класу має аж 591 тисяч переглядів!

Наталія Венгрин не просто нагадує ази математики, вона вирішує конкретні приклади у відео. Розв’язання задачі чи прикладу дуже детально записує та пояснює, і вони стають простими, як у першому класі.

Дивіться відео Наталії Венгрин:

Вчителька ніби каже: звісно, ти зможеш скласти оці прості цифри та отримати правильну відповідь.

Правильна українська з Андрієм Шимановським

Наприклад, як відняти від 6 дріб 3/11, вчителька пояснює на шоколадках. Оскільки всі не доведеться ламати, щоб взяти кілька шматків від однієї, пишемо 5, а останню шоколадку подрібнюємо на стільки частин, скільки вказано в знаменнику. Тобто: 6 – 3/11 = 5 11/11 – 3/11 = 5 8/11.

Андрій, у якого 226 тисяч підписників, – справжня зірка молодіжних соцмереж. За фахом він професійний актор, а ще займається репетиторством. І його відео зовсім не схожі на заняття. Наприклад, скоромовки він перетворює на реп, а виправлення мовних помилок – на кумедні та яскраві сценки.

Так, понад 650 тисяч переглядів набрало відео, де в поїзді репетитор з’являється невідомо звідки, щойно лунає помилкове слово, та виправляє його. Ще 934 тисячі переглядів зібрало відео про українські вітання.

Дивіться відео Андрія Шимановського:

Українська з філологинями на карантині

Дві вчительки української мови Вікторія Буличева та Оксана Гошовська теж стали популярними у соцмережі. Спочатку глядачами були лише учні з рідного ліцею, але потім веселі діалоги завоювали широку популярність.

Найбільше переглядів (до 100 тисяч) у тих відео, де освітянки виправляють реальні помилки в оголошеннях та рекламі кафе, перукарень.

А ще привертають увагу молоді ті сюжети, де чимало емоцій. Скажімо, легше запам’ятати, що перукар може після фарбування зробити тебе рудим, а не рижим (калька), якщо пані Оксана нібито плаче над тим, як змінився її імідж.

Дивіться відео Вікторії Буличевої та Оксани Гошовської:

Твори на ЗНО з Наталією Сорокіною

Наталія Сорокіна теж викладає українську мову та літературу, а також готує учнів до ЗНО як репетитор. І найбільшим хітом серед її занять в соцмережі стали презентації за пів хвилини літературних творів зі шкільної програми.

Наприклад, якщо йдеться про роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", вказано, кого з героїнь автор зве "польовою царівною" і що головним героєм заволодіває "хижа туга". Майже 240 тисяч переглядів має відео, де пояснюється, як правильно утворювати від імен кличний відмінок.

Також блогерка розповідає про саму підготовку до ЗНО, цьогорічні нюанси його складання. Усі ці технічні нюанси додають впевненості старшокласникам.

Дивіться відео Наталії Сорокіної:

Хімічні досліди з Глібом Рєпічем

Учитель хімії та біології, вчений Гліб Рєпіч показує серйозну науку у веселих відео, які тривають в межах хвилини. Його блог вже має майже 217 тисяч підписників. Там немає формул та лекцій, а лише досліди.

Як зробити вдома підробну ікру? А може, ще й зі смаком кока-коли? Як визначити, чи є в металі срібло тощо. про це все ви знайдете у його блозі.

Літери любовної записки, яка написана чорнилами, що зникають, стають прозорими під полум’ям запальнички. Ці відео переглядаю мільйони дітей.

Дивіться відео Гліба Рєпіча:



До слова, вчені провели дослідження і з’ясували, що кожен другий школяр не хоче повертатися до онлайн-навчання. Проте, крім бажання навчатися за партами, українські школярі стали більше займатися спортом та читати книги.