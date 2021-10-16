Била дітей та ледь стояла: у Дніпрі вчителька молодших класів пиячила на уроках

Батьки звинуватили одну з учительок молодших класів у зловживанні алкоголем на робочому місці. Мовиться про школу №29 міста Дніпра.

Про це повідомила мама учениці 2 класу Юлія Риженька. За її словами, класна керівниця доньки Катерина Пастушенко неодноразово проводила уроки в п'яному вигляді.

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Ба більше, педагогиня пила горілку саме в шкільних стінах. До 5 уроку вже не могла розмовляти з учнями, а також п'яною била деяких дітей по голові. На деяких учнів навіть падала.

Після скандалу вчительку звільнили

Батьки одразу ж поскаржилися адміністрації школи. Їм відповіли, що вже звільнили вчительку.

Мати учениці зауважила, що адміністрація навчального закладу знала про проблеми вчительки з алкоголем. Саме з цієї причини її звільнили з попередньої школи.

Школа прикривала цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому,

– зауважила Юлія Риженька.

В Управлінні освіти департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра знають про інцидент. Зокрема, там підтвердили, що педагогиню звільнили.

"З адміністрацією закладу провели бесіду. Зараз вакансія (вчительки – 24 канал) відкрита, а кадрові питання вирішує лише адміністрація школи", – наголосили в департаменті.

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Схожі випадки: коротко

У Запоріжжі поліція зупинила автомобіль, в якому їхали чоловік та жінка у стані алкогольного сп'яніння. Ними виявилися директорка гімназії №54 Катерина Бояр та її чоловік.

У Маріуполі п'яна матір другокласника прийшла забрати дитину зі школи. Педагоги, зважаючи на стан жінки, попросили, аби за учнем прийшла бабуся. У результаті жінка побила завуча і накинулася на директора.

На Харківщині мама зібрала з інших батьків гроші на проведення ремонтних робіт у садочку. Але після того, як вона отримала 6 тисяч гривень, то витратила їх на алкоголь.

Текст публікації Юлії Риженької:

Добрий день! Прошу допомоги у наведенні порядку у КЗО "СЗШ №29". Я мама учнів 10-А (син) та 2-В (дочка) класів. Мовитиметься про класну керівницю 2-В класу – Пастушенко Катерину Василівну.

Раніше були неодноразові розмови про, те що вчителька зловживає алкоголем, але це були лише чутки. Учора, за словами дітей 2-В класу і, зокрема моєї дочки, учителька пила горілку впродовж робочого дня. До 5 уроку вже не могла розмовляти. Ба більше, вона вдарила 2 дівчат по голові, нібито за те, що вони писали не "там, де потрібно". На третю дитину ледь не впала.

Звісно, порушено питання перед адміністрацією школи. Директорка відповіла, що Пастушенко звільнили сьогоднішнім числом. Сама директорка у відпустці – на кордоні з Росією без зв'язку.

У понеділок о 15:00 призначено зустріч директорки з батьками. Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчительки з алкоголем. Саме з цієї причини її звільнили з попереднього навчального закладу. Школа прикривала цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому.