Документ був затверджений наказом МОН від 13 грудня 2021 року. Він визначає, як повинен бути оснащений кабінет для учнів.

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Для того, щоб вчителі мали можливість використовувати сучасні методи та технології навчання, МОН розробило документ, що визначає, чим можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета "Захист України" у школах.

Ці засоби навчання та обладнання сприятимуть формуванню в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України, а також дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Що має бути в кабінеті "Захисту України"

Згідно з документом, кількість одиниць засобів навчання та обладнання для оснащення кабінету визначається відповідно до середньої наповнюваності класу або групи.

Серед спорядження:

гвинтівка пневматична,

гранати для метання металеві або гумові,

гранати навчальні,

загальновійськовий захисний комплект,

індивідуальний протихімічний пакет, каска,

кулі до пневматичної гвинтівки за потребою,

легкий хімічний захисний костюм,

магазин автомата,

навчальні протитанкові й протипіхотні міни,

різні макети озброєння і матеріали для надання першої медичної допомоги.

Ще у класі повинно бути таке обладнання:

інтерактивний лазерний стрілецький тренажер,

тренувальні манекени,

ноші,

мішені,

стійки для зброї,

тренажери для проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації, а також для зовнішнього автоматичного дефібрилятора.

Також навчальні заклади мають укомплектувати біноклями, дозиметрами, компасами, приладами для вимірювання артеріального тиску, термометрами, приладами хімічної розвідки, аптечками і бронежилетами.

У МОН додали, що засоби навчання та обладнання повинні мати гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб та декларацію про відповідність технічним вимогам.

До слова, МОН та МВС ініціювали створення робочої групи, що займатиметься військово-патріотичним вихованням. Згідно з нормами закону, у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички. Деталі – у статті.