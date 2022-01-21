Документ був затверджений наказом МОН від 13 грудня 2021 року. Він визначає, як повинен бути оснащений кабінет для учнів.
До теми Чи доплачуватимуть вчителям за ведення електронних журналів: деталі
Для того, щоб вчителі мали можливість використовувати сучасні методи та технології навчання, МОН розробило документ, що визначає, чим можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета "Захист України" у школах.
Ці засоби навчання та обладнання сприятимуть формуванню в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України, а також дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Що має бути в кабінеті "Захисту України"
Згідно з документом, кількість одиниць засобів навчання та обладнання для оснащення кабінету визначається відповідно до середньої наповнюваності класу або групи.
Серед спорядження:
- гвинтівка пневматична,
- гранати для метання металеві або гумові,
- гранати навчальні,
- загальновійськовий захисний комплект,
- індивідуальний протихімічний пакет, каска,
- кулі до пневматичної гвинтівки за потребою,
- легкий хімічний захисний костюм,
- магазин автомата,
- навчальні протитанкові й протипіхотні міни,
- різні макети озброєння і матеріали для надання першої медичної допомоги.
Ще у класі повинно бути таке обладнання:
інтерактивний лазерний стрілецький тренажер,
- тренувальні манекени,
- ноші,
- мішені,
- стійки для зброї,
- тренажери для проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації, а також для зовнішнього автоматичного дефібрилятора.
Також навчальні заклади мають укомплектувати біноклями, дозиметрами, компасами, приладами для вимірювання артеріального тиску, термометрами, приладами хімічної розвідки, аптечками і бронежилетами.
У МОН додали, що засоби навчання та обладнання повинні мати гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб та декларацію про відповідність технічним вимогам.
До слова, МОН та МВС ініціювали створення робочої групи, що займатиметься військово-патріотичним вихованням. Згідно з нормами закону, у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички. Деталі – у статті.