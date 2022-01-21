Документ був затверджений наказом МОН від 13 грудня 2021 року. Він визначає, як повинен бути оснащений кабінет для учнів.

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Для того, щоб вчителі мали можливість використовувати сучасні методи та технології навчання, МОН розробило документ, що визначає, чим можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета "Захист України" у школах.

Ці засоби навчання та обладнання сприятимуть формуванню в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України, а також дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Що має бути в кабінеті "Захисту України"

Згідно з документом, кількість одиниць засобів навчання та обладнання для оснащення кабінету визначається відповідно до середньої наповнюваності класу або групи.

Серед спорядження:

  • гвинтівка пневматична,
  • гранати для метання металеві або гумові,
  • гранати навчальні,
  • загальновійськовий захисний комплект,
  • індивідуальний протихімічний пакет, каска,
  • кулі до пневматичної гвинтівки за потребою,
  • легкий хімічний захисний костюм,
  • магазин автомата,
  • навчальні протитанкові й протипіхотні міни,
  • різні макети озброєння і матеріали для надання першої медичної допомоги.

Ще у класі повинно бути таке обладнання:

інтерактивний лазерний стрілецький тренажер,

  • тренувальні манекени,
  • ноші,
  • мішені,
  • стійки для зброї,
  • тренажери для проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації, а також для зовнішнього автоматичного дефібрилятора.

Також навчальні заклади мають укомплектувати біноклями, дозиметрами, компасами, приладами для вимірювання артеріального тиску, термометрами, приладами хімічної розвідки, аптечками і бронежилетами.

У МОН додали, що засоби навчання та обладнання повинні мати гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб та декларацію про відповідність технічним вимогам.

До слова, МОН та МВС ініціювали створення робочої групи, що займатиметься військово-патріотичним вихованням. Згідно з нормами закону, у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички. Деталі – у статті.