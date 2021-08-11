У Латвії до школи допускатимуть учнів з сертифікатом вакцинації проти COVID-19

Уряд Латвії прийняв рішення допускати школярів на навчання лише при наявності сертифікату про вакцинацію. Але якщо учні ще не вакцинувалися, вони також можуть пред'явити негативний тест або документ про те, що діти перехворіли на COVID-19.

Зокрема, в школах Латвії можуть ввести систему обов’язкового тестування на коронавірус. Так, якщо школяр отримає негативний тест, він не зможе почати і продовжувати навчання в очному режимі.

До теми В Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19

І оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися дистанційно з дому.

Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі у школі.

А що з вакцинацією в Україні

Згідно з новою постановою уряду, якщо регіон потрапить у помаранчеву чи червону зону, то там школи та садочки, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно.

Проте наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, станом на 10 серпня вакцинувалися двома дозами майже 430 тисяч вчителів, а першою дозою – 320 тисяч педагогів.

Скільки вчителів по областях пройшли курс вакцинації:

Вінницька – 13 783 вчителів,

Волинська – 7 134 вчителів,

Дніпропетровська – 24 022 вчителів,

Донецька – 5 030 вчителів,

Житомирська – 13 116 вчителів,

Закарпатська – 8 863 вчителів,

Запорізька – 9 422 вчителів,

Івано-Франківська – 8 466 вчителів,

Київ – 41 785 вчителів,

Київська – 23 218 вчителів,

Кіровоградська – 7 565 вчителів,

Луганська – 2813 вчителів,

Львівська – 26 770 вчителів,

Миколаївська – 8 019 вчителів,

Одеська – 10 172 вчителів,

Полтавська – 14 095 вчителів,

Рівненська – 9 466 вчителів,

Сумська – 9 861 вчителів,

Тернопільська – 9 405 вчителів,

Харківська – 18 141 вчителів,

Херсонська – 8 677 вчителів,

Хмельницька – 13 555 вчителів,

Черкаська – 11 315 вчителів,

Чернівецька – 7 420 вчителів,

Чернігівська – 8 840 вчителів.

Додамо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.