Зокрема, в школах Латвії можуть ввести систему обов’язкового тестування на коронавірус. Так, якщо школяр отримає негативний тест, він не зможе почати і продовжувати навчання в очному режимі.

До теми В Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19

І оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися дистанційно з дому.

Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі у школі.

А що з вакцинацією в Україні

Згідно з новою постановою уряду, якщо регіон потрапить у помаранчеву чи червону зону, то там школи та садочки, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно.

Проте наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, станом на 10 серпня вакцинувалися двома дозами майже 430 тисяч вчителів, а першою дозою – 320 тисяч педагогів.

Скільки вчителів по областях пройшли курс вакцинації:

Вінницька – 13 783 вчителів,

Волинська – 7 134 вчителів,

Дніпропетровська – 24 022 вчителів,

Донецька – 5 030 вчителів,

Житомирська – 13 116 вчителів,

Закарпатська – 8 863 вчителів,

Запорізька – 9 422 вчителів,

Івано-Франківська – 8 466 вчителів,

Київ – 41 785 вчителів,

Київська – 23 218 вчителів,

Кіровоградська – 7 565 вчителів,

Луганська – 2813 вчителів,

Львівська – 26 770 вчителів,

Миколаївська – 8 019 вчителів,

Одеська – 10 172 вчителів,

Полтавська – 14 095 вчителів,

Рівненська – 9 466 вчителів,

Сумська – 9 861 вчителів,

Тернопільська – 9 405 вчителів,

Харківська – 18 141 вчителів,

Херсонська – 8 677 вчителів,

Хмельницька – 13 555 вчителів,

Черкаська – 11 315 вчителів,

Чернівецька – 7 420 вчителів,

Чернігівська – 8 840 вчителів.

Додамо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.