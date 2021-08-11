Зокрема, в школах Латвії можуть ввести систему обов’язкового тестування на коронавірус. Так, якщо школяр отримає негативний тест, він не зможе почати і продовжувати навчання в очному режимі.
До теми В Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19
І оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися дистанційно з дому.
Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі у школі.
А що з вакцинацією в Україні
Згідно з новою постановою уряду, якщо регіон потрапить у помаранчеву чи червону зону, то там школи та садочки, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно.
Проте наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, станом на 10 серпня вакцинувалися двома дозами майже 430 тисяч вчителів, а першою дозою – 320 тисяч педагогів.
Скільки вчителів по областях пройшли курс вакцинації:
- Вінницька – 13 783 вчителів,
- Волинська – 7 134 вчителів,
- Дніпропетровська – 24 022 вчителів,
- Донецька – 5 030 вчителів,
- Житомирська – 13 116 вчителів,
- Закарпатська – 8 863 вчителів,
- Запорізька – 9 422 вчителів,
- Івано-Франківська – 8 466 вчителів,
- Київ – 41 785 вчителів,
- Київська – 23 218 вчителів,
- Кіровоградська – 7 565 вчителів,
- Луганська – 2813 вчителів,
- Львівська – 26 770 вчителів,
- Миколаївська – 8 019 вчителів,
- Одеська – 10 172 вчителів,
- Полтавська – 14 095 вчителів,
- Рівненська – 9 466 вчителів,
- Сумська – 9 861 вчителів,
- Тернопільська – 9 405 вчителів,
- Харківська – 18 141 вчителів,
- Херсонська – 8 677 вчителів,
- Хмельницька – 13 555 вчителів,
- Черкаська – 11 315 вчителів,
- Чернівецька – 7 420 вчителів,
- Чернігівська – 8 840 вчителів.
Додамо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.