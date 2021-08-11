Зокрема, в школах Латвії можуть ввести систему обов’язкового тестування на коронавірус. Так, якщо школяр отримає негативний тест, він не зможе почати і продовжувати навчання в очному режимі.

До теми В Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19

І оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися дистанційно з дому.

Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі у школі.

А що з вакцинацією в Україні

Згідно з новою постановою уряду, якщо регіон потрапить у помаранчеву чи червону зону, то там школи та садочки, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно.

Проте наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, станом на 10 серпня вакцинувалися двома дозами майже 430 тисяч вчителів, а першою дозою – 320 тисяч педагогів.

Скільки вчителів по областях пройшли курс вакцинації:

  • Вінницька – 13 783 вчителів,
  • Волинська – 7 134 вчителів,
  • Дніпропетровська – 24 022 вчителів,
  • Донецька – 5 030 вчителів,
  • Житомирська – 13 116 вчителів,
  • Закарпатська – 8 863 вчителів,
  • Запорізька – 9 422 вчителів,
  • Івано-Франківська – 8 466 вчителів,
  • Київ – 41 785 вчителів,
  • Київська – 23 218 вчителів,
  • Кіровоградська – 7 565 вчителів,
  • Луганська – 2813 вчителів,
  • Львівська – 26 770 вчителів,
  • Миколаївська – 8 019 вчителів,
  • Одеська – 10 172 вчителів,
  • Полтавська – 14 095 вчителів,
  • Рівненська – 9 466 вчителів,
  • Сумська – 9 861 вчителів,
  • Тернопільська – 9 405 вчителів,
  • Харківська – 18 141 вчителів,
  • Херсонська – 8 677 вчителів,
  • Хмельницька – 13 555 вчителів,
  • Черкаська – 11 315 вчителів,
  • Чернівецька – 7 420 вчителів,
  • Чернігівська – 8 840 вчителів.

Додамо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.