Квіта знову призначили головою НАЗЯВО, яке акредитує виші

В уряді прийняли кілька нових кадрових рішень. Зокрема, Сергій Квіт тепер знову очолює НАЗЯВО, а Олександра Костюченка призначили новим заступником міністра освіти.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Квіт знову керуватиме НАЗЯВО

За його словами, Сергія Квіта знову призначили головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Нагадаємо, що у жовтні Верховний Суд скасував розпорядження уряду про затвердження складу НАЗЯВО, а тому агентство втратило можливість здійснювати свої повноваження. Це зробили через порушення процедури обрання складу НАЗЯВО.

Постанова ВС спровокувала зупинку процедур акредитації освітніх програм, що створювало ризик неотримання дипломів студентами. Оскільки за законом документ про вищу освіту видається вишем лише за акредитованою освітньою програмою.

Згодом уряд затвердив тимчасовий склад НАЗЯВО, і він зовсім не змінився. Тобто до тимчасового персонального складу НАЗЯВО входять ті ж особи, які входили до нього до рішення Верховного Суду.

Інші призначення уряду

Додамо, що в сфері освіти також призначили:

Костюченка Олександра Володимировича – заступником міністра освіти і науки України;

Бутенка Андрія Петровича заступником голови НАЗЯВО;

Єременко Олену Володимирівну – заступником голови НАЗЯВО;

Моркляника Богдана Васильовича – заступником голови НАЗЯВО;

Стукало Наталію Вадимівну – заступником голови НАЗЯВО;

Якименка Олександра Васильовича – першим заступником голови Державної служби якості освіти України;

Дуля Ярему Миколайовича – заступником голови Державної служби України з питань праці;

Старосольську Соломію Петрівну– заступником голови Державної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Дехтяренка Сергія Стаховича – заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено/погоджено звільнення:

Дуля Ярему Миколайовича – з посади державного секретаря Мінкультури;

Лещука Юрія Віталійовича – з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України;

Дехтяренка Сергія Стаховича – з посади заступника Державного секретаря уряду;

Також тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики на Філіпченко Тетяну Олександрівну.

До слова, нещодавно уряд офіційно звільнив за власним бажанням Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки. До цього призвів скандал з сукнею його супутниці Христини Тишкун.