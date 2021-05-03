Основним принципом квесту є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. Тобто це така собі пошукова гра з логічними діями для пошуку результату.
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За словами експертів, квест-урок стимулює розвиток логічного мислення, привчає дітей розмірковувати над завданням та аналізувати інформацію.
Що ще розвивають уроки-квести:
- уважність;
- навичку отримувати завдання для виконання;
- уміння аналізувати інформацію;
- прагнення досягти мети;
- спритність та кмітливість;
- взаємодію в команді.
Окрім того, квести дарують учням яскраві емоції, а це позитивно впливає на сприйняття навчального матеріалу.
Суть квесту
Квест – це командна гра. Тож, учням треба об’єднатися в групи та виконати завдання, які педагог завчасно підготував та сховав у різних локаціях (підказкою може слугувати мапа з поміченими локаціями.
За правильні відповіді гравці отримують додаткові завдання, які ведуть до фінального завдання. Переможе та команда, яка першою впорається з квестом.
Умови гри: обов'язковою умовою є пошук ключів та вирішення загальних завдань гри. Усе інше можна змінювати.
Зазначимо, що вчитель може підготувати завдання з однієї навчальної дисципліни (чи однієї теми) або ж кількох. Наприклад, це можуть бути запитання або практичні завдання (але їх краще чергувати).
Які можуть бути завдання
Завдання можуть бути як на знання предмету, так і на кмітливість, спритність і вміння побороти свої страхи.
Якщо ж завдань багато, то їх можна розкласти як білети на іспиті. Або запропонувати учням витягти з капелюха аркуш із запитанням. Або ж учитель чи його колега може стояти на одній із локацій та ставити командам запитання.
Варіанти завдань:
- Розповісти вірш.
- Виправити помилки у тексті.
- Робота з лексики чи орфографії: обрати лише ті картки, на яких слова написані без помилок.
- Відгадати загадку (відповідь на загадку може вказувати на місце, де захована картка з наступним завданням).
- Розгадати "загадкового листа". Для цього учитель має воском нанести на аркуш відповідь чи ескіз зображення. А учні мають заштрихувати аркуш, щоб проявити слово або зображення.
- Відгадати слово-підказку в ребусі.
- Знайти на картинках відмінності (5 – 10).
- Розв'язати невеликий кросворд.
- Відповісти на запитання вікторини.
- Скласти слова з окремих літер.
- Скласти пазл із фрагментів тексту.
- Просканувати QR-код, у якому зашифровано посилання зі завданням.
- Прочитати текст, написаний справа-наліво (тут дітям треба скористатися дзеркалом).
- Відгадати казку, що зашифрована у смайлах (емоджі).
- Виконати простий фізичний чи хімічний дослід.
Про ключі
У процесі гри команди мають збирати ключі, щоб дійти до фіналу. Це можуть бути слова, предмети-асоціації для розгадування кодового слова тощо.
Основний принцип: необхідно зібрати повний комплект ключів або можна дозволити учням скористатися неповним комплектом (наприклад, слово можна спробувати відгадати за тими літерами, які вже є).
Як організувати квест у школі
Для організації уроку-квесту вчителям знадобляться:
- кілька кабінетів (у них будуть забігати команди, щоби виконати завдання);
- предмети, які будуть ключами;
- мапи;
- тематичні елементи для декорування класів;
- винагорода всім учасникам квесту (солодощі, бонусні бали тощо).