Основним принципом квесту є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. Тобто це така собі пошукова гра з логічними діями для пошуку результату.

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За словами експертів, квест-урок стимулює розвиток логічного мислення, привчає дітей розмірковувати над завданням та аналізувати інформацію.

Що ще розвивають уроки-квести:

уважність;

навичку отримувати завдання для виконання;

уміння аналізувати інформацію;

прагнення досягти мети;

спритність та кмітливість;

взаємодію в команді.

Окрім того, квести дарують учням яскраві емоції, а це позитивно впливає на сприйняття навчального матеріалу.

Суть квесту

Квест – це командна гра. Тож, учням треба об’єднатися в групи та виконати завдання, які педагог завчасно підготував та сховав у різних локаціях (підказкою може слугувати мапа з поміченими локаціями.

За правильні відповіді гравці отримують додаткові завдання, які ведуть до фінального завдання. Переможе та команда, яка першою впорається з квестом.

Умови гри: обов'язковою умовою є пошук ключів та вирішення загальних завдань гри. Усе інше можна змінювати.

Зазначимо, що вчитель може підготувати завдання з однієї навчальної дисципліни (чи однієї теми) або ж кількох. Наприклад, це можуть бути запитання або практичні завдання (але їх краще чергувати).

Які можуть бути завдання

Завдання можуть бути як на знання предмету, так і на кмітливість, спритність і вміння побороти свої страхи.

Якщо ж завдань багато, то їх можна розкласти як білети на іспиті. Або запропонувати учням витягти з капелюха аркуш із запитанням. Або ж учитель чи його колега може стояти на одній із локацій та ставити командам запитання.

Варіанти завдань:

Розповісти вірш. Виправити помилки у тексті. Робота з лексики чи орфографії: обрати лише ті картки, на яких слова написані без помилок. Відгадати загадку (відповідь на загадку може вказувати на місце, де захована картка з наступним завданням). Розгадати "загадкового листа". Для цього учитель має воском нанести на аркуш відповідь чи ескіз зображення. А учні мають заштрихувати аркуш, щоб проявити слово або зображення. Відгадати слово-підказку в ребусі. Знайти на картинках відмінності (5 – 10). Розв'язати невеликий кросворд. Відповісти на запитання вікторини. Скласти слова з окремих літер. Скласти пазл із фрагментів тексту. Просканувати QR-код, у якому зашифровано посилання зі завданням. Прочитати текст, написаний справа-наліво (тут дітям треба скористатися дзеркалом). Відгадати казку, що зашифрована у смайлах (емоджі). Виконати простий фізичний чи хімічний дослід.

Про ключі

У процесі гри команди мають збирати ключі, щоб дійти до фіналу. Це можуть бути слова, предмети-асоціації для розгадування кодового слова тощо.

Основний принцип: необхідно зібрати повний комплект ключів або можна дозволити учням скористатися неповним комплектом (наприклад, слово можна спробувати відгадати за тими літерами, які вже є).

Як організувати квест у школі

Для організації уроку-квесту вчителям знадобляться: