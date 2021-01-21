В мережі вже кілька днів обговорюють скандал навколо популярної блогерки Таїсії Онацької з ніком Di.rubens, яка на відео назвала своєю улюбленою країною Росію, а потім звинуватила офіцера ЗСУ у "війні з мирним населенням". Проєкт Prometheus згадав, що дівчина брала участь у створенні їх лекцій.

Зясувалося, що дівчина брала участь у лекціях. "Зі здивуванням ми впізнали в блогерці школярку, яка чотири роки тому брала участь в створенні відео безкоштовного онлайн-курсу Prometheus "Алгоритми та проєкти Scratch", – написали вони на своєму фейсбуці.

Цікаво Borjomi та Nestle відмовилися співпрацювати зі скандальною блогеркою Онацькою

За їх словами, тоді Таїсія спокійно записувала лекції українською і "ніщо не віщувало біди".

Ми категорично незгодні з останніми висловлювання Di.rubens і разом з головним автором курсу прийняли рішення зняти "Алгоритми та проєкти Scratch" з публікації на платформі для того, щоб інший лектор міг перезаписати лекції, створені нею,

– заявили в Prometheus.

Проєкт онлайн-курсів вибачився за незручності та пообіцяв відновити доступ до оновленої версії курсу вже навесні 2021 року.



Що відомо про скандал з блогеркою Онацькою

Таїсія Онацька – блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens. Скандал навколо неї спалахнув після того, як у мережі з'явився ролик на алеї Небесної Сотні. У ньому дівчина назвала Росію своєю улюбленою країною. Це відео поширило багато людей, серед них – офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього історія набула широкого розголосу. На це Онацька відреагувала різко – всі публікації назвала сфальсифікованими, і почала одразу записувати відео, в яких пригрозила поскаржитись на військового у Міноборони.

Блогерка заявила, що буде судитися зі Штефаном. Але в Міноборони попередили дівчину, що їй доведеться відповісти на "контрольне питання" – Україна чи Росія.

На що вона процитувала свій вірш з дитинства: "Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". І додала, що з того моменту пройшло вже багато часу, але нічого не змінилося – вона українка та пишається цим.