У яких вишах будуть проводити курси для абітурієнтів з окупованих Криму та Донбасу

Україна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу. Вони будуть базуватися у 23 вишах та забезпечуватимуть цих дітей стипендіями та житлом.
Всі підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Звертатися до цих вишів вступникам з ТОТ можна з 1 по 20 червня. Саме навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.
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На такі курси можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й абітурієнти з населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення.
Де будуть проводити курси
Курси будуть проводиться на базі цих вишів:
- Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
- Харківський політехнічний інститут
- Маріупольський державний університет
- Горлівський інститут іноземних мов від “Донбаського державного педагогічного університету”
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
- Донецький національний технічний університет
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
- Луганський національний аграрний університет
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
- Університет державної фіскальної служби України
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
- Приазовський державний технічний університет
- Донбаський державний педагогічний університет
- НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
- Полтавська державна аграрна академія
- Донецький національний медичний університет
- Донбаська державна машинобудівна академія
- Херсонський державний аграрно-економічний університет
- Луганський державний медичний університет
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет
- Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
- Одеська національна академія харчових технологій
Що треба для участі в підготовчих курсах
Абітурієнтам з окупованих територій, щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням потрібно:
- вибрати виш з вищезазначеного списку,
- звернутися до обраного вишу та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з перетином КПВВ,
- приїхати до вишу в термін з 1 по 20 червня і особисто подати:
– заяву,
– копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності,
– копію довідки переселенця (за наявності),
– довідку про присвоєння ІПН,
– 4 фото (3х4),
– освітню декларацію.
На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту (тобто після 11 класу). Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші.
Стипендія та житло
Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень. Також абітурієнтам з окупованих територій нададуть гуртожиток.
За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.
До слова, у МОН розповіли, як абітурієнти з окупованих територій можуть вступити у виші:
- обрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна",
- особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме до 20 серпня, на контракт – до 20 вересня),
- скласти на базі освітнього центру два іспити ДПА (з української мови та історії України) та один профільний іспит (який встановить виш).