У яких вишах будуть проводити курси для абітурієнтів з окупованих Криму та Донбасу

Україна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу. Вони будуть базуватися у 23 вишах та забезпечуватимуть цих дітей стипендіями та житлом.

Всі підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Звертатися до цих вишів вступникам з ТОТ можна з 1 по 20 червня. Саме навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.

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На такі курси можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й абітурієнти з населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення.

Де будуть проводити курси

Курси будуть проводиться на базі цих вишів:

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Харківський політехнічний інститут Маріупольський державний університет Горлівський інститут іноземних мов від “Донбаського державного педагогічного університету” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Донецький національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Луганський національний аграрний університет Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Університет державної фіскальної служби України Львівський національний університет імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка Приазовський державний технічний університет Донбаський державний педагогічний університет НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Полтавська державна аграрна академія Донецький національний медичний університет Донбаська державна машинобудівна академія Херсонський державний аграрно-економічний університет Луганський державний медичний університет Ізмаїльський державний гуманітарний університет Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Одеська національна академія харчових технологій

Що треба для участі в підготовчих курсах

Абітурієнтам з окупованих територій, щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням потрібно:

вибрати виш з вищезазначеного списку,

звернутися до обраного вишу та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з перетином КПВВ,

приїхати до вишу в термін з 1 по 20 червня і особисто подати:

– заяву,

– копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності,

– копію довідки переселенця (за наявності),

– довідку про присвоєння ІПН,

– 4 фото (3х4),

– освітню декларацію.

На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту (тобто після 11 класу). Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші.

Стипендія та житло

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень. Також абітурієнтам з окупованих територій нададуть гуртожиток.

За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.

До слова, у МОН розповіли, як абітурієнти з окупованих територій можуть вступити у виші: