Тепер жінку судитимуть, їй загрожує обмеження волі до двох років.

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Підробний COVID-сертифікат виявив директор школи Здолбунівського району в однієї зі своїх підлеглих – 59-річної техпрацівниці.

Він перевіряв щеплення колективу в сімейного лікаря. І під час перевірки виявилося, що інформації про вакцинацію жінки немає.

Сертифікат, який був у техпрацівниці, – сфальсифікований. Медики заявили про це до поліції ще 5 листопада,

– повідомиларечниця поліції Світлана Карачун.

Вона зазначила, що в підробленому документі були недостовірні відомості зі штампами, у яких – особисті дані одного з лікарів медзакладу сусідньої області.

Де жінка купила підроблений сертифікат

Під час розслідування встановили, що жителька Рівненського району купила фальшивий сертифікат про вакцинацію у вересні 2021 року.

Техпрацівниця була в "торговельному закладі", коли до неї підійшов чоловік і спитав, чи робила вона щеплення проти коронавірусу. Жінка сказала, що ні, і він запропонував купити в нього міжнародний COVID сертифікат за 500 гривень.

"Цей же документ вона потім показала керівнику школи", – зазначила Світлана Карачун.

Що загрожує техпрацівниці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення та використання підроблених документів.

Техпрацівниці загрожує:

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів;

арешт на строк до 6 місяців;

обмеження волі на строк до двох років (перебування у спеціальній виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства, але з обов'язковим залученням до роботи).

Жінці вже повідомили про підозру, матеріали справи передали до суду. Чоловіка, який продав їй підробний сертифікат, не встановили.

До слова, у МОН повідомили, що станом на 3 грудня з усіх регіонів саме у Рівненській області було найбільше відсторонених через відсутність щеплення працівників шкіл – 364 людини.