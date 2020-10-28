Цього року українські школярі були змушені навчатися дистанційно, і дехто намагався зробити це весело та цікаво. Читайте невигадані історії про витівки школярів, які додали жартів до нудних буднів під час онлайн-навчання.

Проте інколи кумедні ситуації трапляється випадково. Цікавими історіями від вчителів поділилося видання "Освіторія".

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Кумедні історії про те, як школярі навчаються вдома

Фото перед комп’ютером

Вчитель Ярослав Лисенко розповів, як один учень поставив на заставку своє фото й не відвідував заняття. Цікаво, що на фото навіть був присутній інтер’єр кімнати, а обличчя дитини було без емоцій.

Так, хлопець просто слухав урок, але фізично перед монітором не сидів. І тільки коли він чув своє ім’я, то швидко вмикав камеру. Натомість вчителі про таку вихідку хлопця зрозуміли лише в кінці дня.

Ще один школяр під час онлайн-уроку весь час дивився кудись вбік. А коли його щось запитували, він нічого не відповідав. Так само було на уроках інших вчителів. Тому педагоги звернулися до батьків хлопця з проханням подивитися, чим займається їхній син. З’ясувалося, що хлопець весь час дивився телевізор з мінімальним звуком.

Привиди на уроці

Ще один клас вирішив влаштувати флешмоб для вчительки географії. Так, вони таємно домовились про те, що під час онлайн-уроку одночасно з’являться в образі привидів.

Діти одягнули на голову біле простирадло, а замість прорізів для очей взяли сонцезахисні окуляри. І коли вчителька увімккнула конференцію, то аж заклякла від побаченого: на неї дивилися кількадесят "привидів" в окулярах і мовчали.



Привиди в білих простирадлах / Ілюстративне фото від palace.kiev

Потім викладачка звернулась до класної керівниці, яка поспілкувалася з дітьми. Вона закликала поважати працю і зняти простирадла. Проте учні попросили провести хоч кілька хвилин флешмобу, тому вчителі погодилися на таку витівку.

Вчительській кіт злякав шиншилу школяра

На онлайн-уроці з хімії одна вчителька розповідала цікаві факти, а діти її уважно слухали й відповідали. Проте киця, яка живе будинку вчительки, раптово почала голосно нявкати.

Згодом один хлопець попросив "вимкніть кота", бо це злякало його домашню тваринку – шиншилу. Учень сказав: "Шиншила боїться, хочете покажу, як вона какає?". І коли дитина увімнкула камеру, всі учні почали сміятися. Але інші діти просили свого однокласника вимкнути шиншилу.

Учениця притворилася, що в неї завис зв'язок

Діти під час онлайн-навчання часто втомлюються і зазвичай на останньому уроці вони вже не мають сил. Так, учні починають понуро сидіть перед монітором та відволікаються на щось стороннє.

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Проте, одна учениця намагаючись не брати участі в занятті, вирішила прикинутися, що зв’язок завис і її зображення на моніторі "зависло". Для цього дівчинка дуже натурально "заклякла". І коли вчителька до неї зверталася, вона робила вигляд, що не чує.

Масовий страйк першокласників

У одній школі першокласники завжди починали онлайн-урок з розповідей, який у них настрій. Зазвичай, діти один за одним розповідали: "Мені сумно, тому що…", "Мені радісно, бо на вихідних…", "Зараз я відчуваю/хочу…" тощо.

Проте цього разу стався неочікуваний страйк від дітей. Так, перший хлопчик, з якого мало починатись "Коло ранкових емоцій", заявив: "У мене настрій такий — не хочу навчатися!" і після цього він вимкнув екран.

Це одразу почали повторювати всі діти і одне за одним вимикали екрани. Так, уроку тоді в учнів не було, проте на другий урок майже всі увімкнулись. Вчителька ж так і не зрозуміла: діти скопіювали цей крок за першим хлопчиком чи домовились про такий жарт під час перерви.