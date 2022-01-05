З кульками та червоною стрічкою: на Рівненщині урочисто відкрили шкільний туалет – фото

На Рівненщині спалахнув скандал через урочисте відкриття шкільного туалету у селі Тишиця. Цікаво, що фасад будівлі прикрасили повітряними кульками, а також перерізали червону стрічку.

Урочисте відкриття шкільного туалету

У селі Тишиця на Рівненщині помпезно відкривали шкільний туалет. На сторінці ліцею у фейсбуці 3 січня опублікували пост про урочистості з цього приводу.

Читайте також Не пускав чотирьох дітей до школи: на Буковині оштрафували батька сімейства

"Довгоочікувана подія відбулася у стінах Тишицького ліцею. Тут відкрито внутрішню вбиральню. Понад 470 осіб ліцею – учасників освітнього процесу щиро вдячні усім, хто долучився до цієї важливої справи", – йшлося у повідомленні.

Хто саме брав участь в "туалетних урочистостях", в дописі не зазначається. Але, судячи з фото, присутніми були близько 30 людей, зокрема і діти. Додамо, що це пост зі сторінки ліцею вже видалили, вочевидь, через скандал.



Урочисте відкриття туалету у Тишицькому ліцеї / Фото "РадіоТрек"

Як відреагували на цю подію у Департаменті освіти

В обласному департаменті освіти та науки погодились, що урочисте відкриття туалету – то занадто. Але зауважили, що подія дійсно важлива.

Що можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати. Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок – це занадто,

– зазначила заступниця директора департаменту освіти Марина Пашковська.

За її словами, цей ліцей лишався останнім загальноосвітнім закладом без внутрішньої вбиральні у Березнівській громаді. "Може, тому люди сприймають це, як вагому подію", – додала вона.

Цікаво Жахливі умови у шкільних туалетах: хто винен і що робити – інструкція від омбудсмена

Чиновниця каже, що на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти – майже 1,5 мільйона гривень з держбюджету і близько 2,5 мільйони гривень з бюджету Березнівської ОТГ. А будували цю вбиральню з 2019 року.

Загалом у Рівненській області з 554 закладів внутрішніх туалетів досі немає у 86. Найбільше шкіл з вбиральнями на вулиці у Володимирецькій, Локницькій, Костопільській та Дубровицькій громадах.Вже у 2022 році на облаштування шкільних вбиралень на Рівненщини у держбюджеті передбачили майже 37 мільйонів гривень.

До слова, у Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.

В університеті урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео



Скандали зі шкільними туалетами