Урочисте відкриття шкільного туалету
У селі Тишиця на Рівненщині помпезно відкривали шкільний туалет. На сторінці ліцею у фейсбуці 3 січня опублікували пост про урочистості з цього приводу.
Читайте також Не пускав чотирьох дітей до школи: на Буковині оштрафували батька сімейства
"Довгоочікувана подія відбулася у стінах Тишицького ліцею. Тут відкрито внутрішню вбиральню. Понад 470 осіб ліцею – учасників освітнього процесу щиро вдячні усім, хто долучився до цієї важливої справи", – йшлося у повідомленні.
Хто саме брав участь в "туалетних урочистостях", в дописі не зазначається. Але, судячи з фото, присутніми були близько 30 людей, зокрема і діти. Додамо, що це пост зі сторінки ліцею вже видалили, вочевидь, через скандал.
Урочисте відкриття туалету у Тишицькому ліцеї / Фото "РадіоТрек"
Як відреагували на цю подію у Департаменті освіти
В обласному департаменті освіти та науки погодились, що урочисте відкриття туалету – то занадто. Але зауважили, що подія дійсно важлива.
Що можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати. Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок – це занадто,
– зазначила заступниця директора департаменту освіти Марина Пашковська.
За її словами, цей ліцей лишався останнім загальноосвітнім закладом без внутрішньої вбиральні у Березнівській громаді. "Може, тому люди сприймають це, як вагому подію", – додала вона.
Цікаво Жахливі умови у шкільних туалетах: хто винен і що робити – інструкція від омбудсмена
Чиновниця каже, що на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти – майже 1,5 мільйона гривень з держбюджету і близько 2,5 мільйони гривень з бюджету Березнівської ОТГ. А будували цю вбиральню з 2019 року.
До слова, у Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.
В університеті урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео
Скандали зі шкільними туалетами
- У деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, ба навіть зняти на камеру.
- У Дніпрі батьків обурив туалет в школі №113 – там немає дверей та навіть туалетного паперу. Також у кабінках відсутні сміттєві відра, куди б можна було викидати сміття. Відео – дивіться за посиланням.
- У школі на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму. Однокласники відразу забили на сполох. Тому вчителі витягнули школяра з ями. Водночас у місцевому відділі освіти інцидент заперечують і кажуть, що він просто вступив ногою у фекалії.