Які виші та спеціальності обрали абітурієнти з окупованого Криму та Донбасу у 2020 році
У Міносвіти наголосили, що в Україні є центри для вступу абітурієнтів з окупованого Криму та Донбасу. За останні роки кількість цих вступників лише зростала. Які виші та спеціальності стали найпопулярнішими у 2020 році серед вступників з окупованих територій – читайте у матеріалі.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час брифінгу щодо результатів вступу осіб з ТОТ, передає Освіта 24.
Цікаво! Майже 80% вступників вступили до вишів на бюджет: дані МОН
Так, у 2016 році через такі центри з окупованого Криму вступили до українських вишів 153 особи, а у 2020 році – майже 400. А з Донбасу у 2016 до вишів вступили 855 абітурієнтів, а у 2020 – 1629. Цікаво, що в рейтингових списках з метою безпеки прізвища вступників були зашифровані.
Які виші були найпопулярнішими серед вступників
За результати вступу у 2020 році найбільш привабливими для вступників з окупованого Криму та Донбасу стали такі заклади вищої освіти:
- Східноукраїнський національний університет імені В. Даля – 180 абітурієнтів
- Національний технічний університет "Харківська політехніка" – 141 абітурієнт
- Державний заклад "Луганський національний університет імені Т. Шевченка" – 118 абітурієнтів
- Маріупольський державний університет – 93 абітурієнти
- Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету – 92 абітурієнта
При цьому, найбільш привабливим для вступників на бюджет були такі спеціальності:
- Медицина – 70
- Право – 68
- Комп’ютерні науки – 63
- Менеджмент – 58
- Економіка – 51 особа.
П’ятірка закладів вищої освіти із зарахування вступників із окупованого Криму та Донбасу через центри стали:
- Таврійський національний університет імені А.Вернадського – 64 особи
- ДВЗО "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" – 34 особи
- Національний медичний університет Богомольця – 20 осіб
- Херсонська державна морська академія – 18 осіб
- Київський національний університет ім. Т. Шевченка – 16 осіб
Найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності: менеджмент (22 особи), інженерія програмного забезпечення (21 особа), медицина (21 особа), право (20 осіб), економіка (18 осіб).
У 20202 році вперше освітні центри "Крим – Україна" та "Донбас – Україна" були розміщені майже у всіх закладах вищої освіти. Їх загальна кількість становила 195.
З якими найвищими балами вступали вступники з окупованого Криму та Донбасу? Вітренко розповів, що за даними баз ЄДБО, максимальний конкурсний бал одного з цих вступників складав майже 192 бали з 200 можливих.
До слова, загалом в Україні було зареєстровано понад 1 мільйон е-заяв вступників на бакалавра та магістра. Які спеціальності та виші стали найпопулярнішими – читайте у матеріалі.
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