У Міносвіти наголосили, що в Україні є центри для вступу абітурієнтів з окупованого Криму та Донбасу. За останні роки кількість цих вступників лише зростала. Які виші та спеціальності стали найпопулярнішими у 2020 році серед вступників з окупованих територій – читайте у матеріалі.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час брифінгу щодо результатів вступу осіб з ТОТ, передає Освіта 24.

Цікаво! Майже 80% вступників вступили до вишів на бюджет: дані МОН

Так, у 2016 році через такі центри з окупованого Криму вступили до українських вишів 153 особи, а у 2020 році – майже 400. А з Донбасу у 2016 до вишів вступили 855 абітурієнтів, а у 2020 – 1629. Цікаво, що в рейтингових списках з метою безпеки прізвища вступників були зашифровані.

Які виші були найпопулярнішими серед вступників

За результати вступу у 2020 році найбільш привабливими для вступників з окупованого Криму та Донбасу стали такі заклади вищої освіти:

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля – 180 абітурієнтів

Національний технічний університет "Харківська політехніка" – 141 абітурієнт

Державний заклад "Луганський національний університет імені Т. Шевченка" – 118 абітурієнтів

Маріупольський державний університет – 93 абітурієнти

Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету – 92 абітурієнта

При цьому, найбільш привабливим для вступників на бюджет були такі спеціальності:

Медицина – 70

Право – 68

Комп’ютерні науки – 63

Менеджмент – 58

Економіка – 51 особа.

П’ятірка закладів вищої освіти із зарахування вступників із окупованого Криму та Донбасу через центри стали:

Таврійський національний університет імені А.Вернадського – 64 особи ДВЗО "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" – 34 особи Національний медичний університет Богомольця – 20 осіб Херсонська державна морська академія – 18 осіб Київський національний університет ім. Т. Шевченка – 16 осіб

Найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності: менеджмент (22 особи), інженерія програмного забезпечення (21 особа), медицина (21 особа), право (20 осіб), економіка (18 осіб).

У 20202 році вперше освітні центри "Крим – Україна" та "Донбас – Україна" були розміщені майже у всіх закладах вищої освіти. Їх загальна кількість становила 195.

З якими найвищими балами вступали вступники з окупованого Криму та Донбасу? Вітренко розповів, що за даними баз ЄДБО, максимальний конкурсний бал одного з цих вступників складав майже 192 бали з 200 можливих.

До слова, загалом в Україні було зареєстровано понад 1 мільйон е-заяв вступників на бакалавра та магістра. Які спеціальності та виші стали найпопулярнішими – читайте у матеріалі.



Найпопулярніші виші 2020 / Інфографіка 24 каналу