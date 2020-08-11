З державного бюджету Міністерству освіти і науки України було виділено 52,5 мільйона гривень, з яких вже використали абсолютно всі кошти. Так, у відомстві кажуть, що все пішло на повернення коштів учасникам пробного ЗНО..

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

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Там наголосили, що гроші були використані для повернення усім учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Адже понад 210 тисяч школярі зареєструвалися для його проходження та сплатили кошти, але через карантин пробного ЗНО не провели.

Зараз якихось змін щодо додаткового фінансування освіти з Фонду боротьби з COVID-19 немає. Але у відомстві запевнили, що розподіл фінансів з Фонду боротьби з COVID-19 може змінюватися до кінця вересня цього року.

Скільки грошей пішло на пробне ЗНО

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що учасники пробного ЗНО сплатили державі загалом 53 мільйони гривень. При цьому з цих коштів МОН встигло використати 27 мільйонів.

"Загалом учасниками пробного ЗНО було сплачено понад 53 мільйони гривень. Але у нас є залишкові кошти, які не були використані для проведення пробного тестування – ця сума наразі складає приблизно 26 мільйонів гривень", – розповіла вона.

На що пішли гроші

Кошти за проходження пробного ЗНО використовують для різних витрат. Зокрема:

розроблення тестових завдань,

макетування, тиражування тестових зошитів,

підготовка та відправка тестових зошитів,

підготовка файлів, текстів для завдань частини розуміння мови на слух для тестування з іноземної мови,

створення перекладів тестів мовами національних меншин,

інформування учасників про перебіг реєстрації,

створення сервісів для реєстрації,

оплата праці залучених працівників до проведення пробного незалежного оцінювання,

інші види робіт.

Додамо, що раніше 24 канал писав, що голова Профільного комітету з питань Освіти у ВР пропонував виділити школам кошти на маски та антисептики з коронавірусного фонду.