Куди відправити дитину на літо: перелік таборів в Україні

Літні канікули триватимуть аж до 1 вересня, тож, щоб діти набралися сил до нового навчального року, їх треба відправити на цікавий відпочинок.

Важливо Нові правила перебування дітей у літніх таборах: що треба знати батькам

Літні табори на Київщині

У Київській області у 2021 році працюватиме щонайменше 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Зокрема:

МДЦ "Артек" (працює цілорічно),

ДОЗ "Хвиля",

ДОТ "Сокіл",

ДОК "Антей",

ОТ "Лідер",

ДОТ "Лісовий",

ДПЗОВ "Пуща-Водиця",

ДЗСТ "Жовтень");

ПДЗОВ "Зміна" у Київській області.

Табори від інноваційних шкіл

Нижче читайте добірку таборів на літо 2021, які організовують інноваційні школи.

Денний табір сучасних інформаційних технологій Liko STEM 2.0

Це табір повного дня для дітей 7 – 15 років. Табір пропонує опанувати такі сучасні технології, як програмування, робототехніка, Minecraft Education, розробка відеоігор, медіа та відеоблогінг, 3D моделювання та друк

Щодня на гостей табору чекають чотири уроки, корисний ланч, смачний обід та прогулянки на свіжому повітрі. На кожному з напрямків передбачена робота над власним проєктом.

Старт розпочався 14 червня! Але протягом літа буде це кілька наборів дітей.

Дати змін: 14.06 - 25.06, 28.06 - 09.07, 12.07 - 23.07, 26.07 - 06.08, 09.08 - 20.08

Місце проведення: Київ, вул. Композитора Мейтуса 5А, Ліко-ліцей

Вартість: 4800 гривень за тиждень

Виїзний пізнавально-розважальний табір у Карпатах від школи Generation22

Записати дитину в цей табір можна за телефоном 068-830-73-73. Детальну інформацію читайте за посиланням

Це 11-денний табір у Карпатах з уроками англійської з native speaker, арт-терапії, виживання у дикій природі, а також з екскурсіями, квестами, експериментами, походами на Говерлу, Маковицю та багато іншого.

Дати змін: 4 – 16 липня

Вікові групи: 11 – 16 років

Місце проведення: м. Яремче, Івано-Франківська область

Вартість: 15 000 гривень. Сюди входить проживання, триразове харчування, проїзд, усі екскурсії, заняття та матеріали для їх проведення.

Денний табір від "Спільношколи"

Контакти для реєстрації на зміну: 098 526 81 90 (Ярослава). Всі деталі можна почитати за посиланням

Під час літньої програми у таборі у дітей є можливість з користю провести час. Адже там передбачені тематичні заняття, англійська, опанування методології SCRUM, спортивні ігри, час для вільної гри, час для читання тощо.

Вікові групи: від 6,5 до 16 років

Місце проведення: Київ, вул. Петропавлівська, 37

Вартість: одна зміна (2 тижні) – 8 000 гривень.

Дати змін:

Design and Architecture – з 29 червня по 9 липня. Ця зміна познайомить дітей з архітектурою та дизайном, як мистецтвом, яке вирішує практичні завдання. Діти будуть знайомитись з будівлями різних епох, різних стилів тощо..

Connection with the world – з 12 липня по 23 липня. Ця зміна розширить уявлення про різноманітні традиції країн світу, познайомить з мовами і культурою інших народів. Також там будуть handmade-студії, танцювальні майстер-класи, літературні читання та зустрічі, спортивні змагання.

Денний табір з носіями мови "Англійська + Екологія/Арт"

Деталі і реєстрація на сайті " Спільношкола " або телефоном +38 (066) 917 51 98.

Одна зміна табору передбачає:

20 годин майстер-класів на екологічну або творчу тематику,

10 годин екологічних/мистецьких проєктів,

10 кулінарних майстер-класів (щодня учасники готують собі перекус),

2 тематичні екскурсії (залежно від спеціалізації зміни),

вікторини, щоденні прогулянки з активними іграми.

Окрім того, в таборі є час на ігри, прогулянки, дружбу, проєкти, смачні обіди, емоції! І немає перерв, перегляду фільмів, залипання в гаджетах, адже весь час діти залучені в тематичних активностях.

Дати змін: 22 червня – 2 липня, 5 – 16 липня, 19 – 30 липня, 2 – 13 серпня, 16 – 27 серпня

Вікові групи: 6 – 11 років

Місце проведення: у Харкові – Римарська, 32. У Києві:

м. Арсенальна, пров. Інженерний, 4-Б

м. Контрактова Площа, вул. Верхній Вал, 42-Г

м. Пл. Льва Толстого / м. Палац Спорту, вул. Шота Руставелі, 36

м. Позняки, вул. Драгоманова, 31-Б

м. Театральна, вул. Пушкінська, 20А

м. Нивки, вул. Олександрівська, 1

м. Голосіївська, просп. Голосіївський, 27

У Львові:

вул. Коперника, 50

вул. К. Левицького, 4

просп. Червоної Калини, 72

Вартість: від 3850 гривень до 9400 гривень в залежності від міста та тривалості програми (повний або скорочений). У вартість входить харчування (кулінарний майстер-клас + перекус, обід та перекус ввечері), екскурсії, трансфер.

Денний табір Team Camp під Києвом від Team School

Контакти для реєстрації на зміну – 0 800 758 978. Також можна пройти тестування для визначення рівня англійської дитини на сайті школи

В інноваційному таборі Team Camp на дітей чекає безпечний простір для перебування та творчості.

Зокрема, в програмі передбачені активні ігри на свіжому повітрі поблизу лісу, різноманітні тематичні тижні, креативні проєкти, захоплюючі екскурсії, виїзні майстер-класи, водні ігри та басейн тощо.

Дати змін: табір працює все літо, тому дати треба уточнювати

Вікові групи: від 6 років до 11 років

Місце проведення: с. Чайки, вулиця Грушева 48

Вартість: 6200 гривні за 2 тижні або 3500 гривень за тиждень. У вартість входить програма табору та 4-разове харчування.

Виїзний проєктний кінотабір MU Сamp #знімаємокіно під Києвом

Контакти для реєстрації на зміну: +380 96 430 60 68

MU camp #знімаємокіно – крутий табір на шкільних канікулах під Києвом, в якому діти знімають фільми, працюють над цікавими проєктами, беруть участь в розвиваючих тренінгах, творчих та кіно-майстер-класах, розважаються і т.д.

Вік: для дітей 6 – 17 років

Дати змін та вартість:

20 червня – 3 липня "Професійне кіно", вартість 26 800 гривень,

4 – 10 липня "Особлива зміна", вартість 13 400 гривень,

11 – 17 липня "Цілком таємно", вартість 13 400 гривень,

18 – 31 липня "День народження MU camp", вартість 27 900 гривень,

1 – 7 серпня "Подорож з MU camp", вартість зміни 13 400 гривень,

8 – 14 серпня "Блогерство", вартість 13 400 гривень,

15 – 21 серпня "Творчі студії", вартість зміни у липні 12 300, у серпні – 13 400 гривень,

22 – 28 серпня "Завершення літа", вартість 13 400 гривень.

У вартість включені проживання, харчування, басейн,тренінгова програма, професійна техніка, майстер-класи від професіоналів зі світу кіно, робота майстрів та лікаря, фото- та відеозвіти.

Місце проведення: котеджне містечко в селі Северинівка біля соснового лісу, в 20 кілометрах від Києва по Житомирській трасі.

Міжнародний англомовний дитячий табір DEC camp

Контакти для реєстрації на зміну: +380 63 119 26 09 (+Viber) або можна зробити це за допомогою сайту

DEC camp – освітній простір для дітей, що виховує успішних особистостей та авторів свого життя.

В основі програм табору – вивчення англійської з носіями мови, командна робота в унікальних проєктах та активний відпочинок на свіжому повітрі.

Передбачені 4 зміни і три авторські програми для дітей:

Democratic State – діти спробують відтворити державний механізм на власному прикладі – будуть об'єднуватися в партії, оберуть президента табору та створять ряд Міністерств.

DEC Republika – тут буде мікс вивчення англійської з максимальним зануренням у спорт та активний відпочинок. На кемперів чекають екскурсії, заняття англійською з носіями мови, безліч різноманітних активностей.

Лабораторія підготовки до вступу в закордонні виші DEC Unilab – це інтенсив з підготовки підлітків до вступу у виші Європи чи Америки. В основі програми – заняття англійською з носіями мови, лекції від запрошених спікерів, зустрічі зі студентами та випускниками закордонних університетів тощо.

Дати змін: 27 червня – 9 липня, 11 липня – 23 липня, 25 липня – 6 серпня, 8 серпня – 20 серпня.

Вікові групи: 7 – 18 років

Місце проведення: табори DEC camp та DEC Unilab у селі Мигово, Чернівецької області, та DEC Republika у селі Сарни, Рівненської області.

Ціни доволі високі – близько 35 тисяч гривень. У вартість входить проживання, 5-разове харчування, 30 годин занять англійською з native-speakers, 15 годин хобі-активностей різних напрямків, 20 годин занять по програмі табору, цілодобовий супровід вожатих та медперсоналу тощо.

Денний проєктний табір в Бучі від Papaya School

Контакти для реєстрації: +38 (044) 334 34 01. Додаткову інформацію можна пошукати на сайті табору

Цей табір зарядить вашу дитину позитивом та новими враженнями. В програмі змін – театральне та кулінарне мистецтво, фінансова грамотність, блогерство, правила планування подорожей тощо.

Дати змін: 21 – 25 червня, 28 червня – 2 липня, 5 – 9 липня, 12 – 16 липня, 19 – 23 липня, 26 – 30 липня.

Вікові групи: 6 – 12 років

Місце проведення: м. Буча, вул. Шевченка, 70 A

Вартість: 4900 гривень за зміну, і є знижки для двох і більше дітей з однієї родини. У вартість входить організація розважальної та тематичної програми, 3-разове харчування (сніданок, обід, підвечірок).

Денний табір Kebeta Camp від школи Kebeta School

Контакти для реєстрації на зміну: телефон 0638660605. Сайт табору – за посиланням

У програмі табору передбачено скаутинг та прогулянки в парковій зоні ВДНГ, розважально-дослідницькі проєкти, читацький клуб, Speaking Club, заняття з IT та інженерії, танці, співи та акторські вистави, тренінги з лідерства тощо.

Дати змін: 5 – 9 липня, 12 – 16 липня, 19 – 23 липня, 26 – 30 липня, 2 – 6 серпня, 9 – 13 серпня, 16 – 20 серпня.

Вікові групи: 6 – 10 років

Формат: денний, з 8:30 до 18:30.

Місце проведення: приміщення школи Kebeta school в парку ВДНГ (проспект Академіка Глушкова 1, павільйон 77)

Вартість: одна зміна – 4200 гривень. У вартість входить триразове здорове харчування у їдальні та программа.

Контакти для реєстрації на зміну: https://t.me/Kebeta_Camp_bot або телефон +380638557758. Сайт табору – дивіться за посиланням

Більше літніх таборів для відпочинку та розвитку дітей ви можете знайти на сайті “Діти в місті” за цим посиланням.