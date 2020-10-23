У Міністерстві освіти та науки створили гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб поскаржитися на недотримання санітарно-епідеміологічних норм під час навчання.

Про це повідомила пресслужба офіційного сайту МОН.

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Так, українці можуть звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, якщо вони помітили недотримання безпеки в школі.

Загалом працюватиме дві "гарячі лінії" для звернення громадян:

з питань порушення безпеки в школі чи садочку: (044) 236-10-50;

з питань порушення безпеки у вишах: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Лінії для дзвінків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (крім вихідних і святкових днів).



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Додамо, що у школах зараз тривають осінні канікули. Проте педагогам порадили все одно носити маски та дотримуватися дистанції у школах.

Чи навчатимуть учні дистанційно після канікул? У МОН наголосили, що після канікул учні навчатимуть очно або змішано залежно від епідемічного рівня регіону. Проте школярі червоної зони залишиться на дистанційному навчанні. Натомість садочки та початкова школа працюватимуть.