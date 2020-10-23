Куди звертатися, якщо в школі чи виші не дотримуються правил безпеки під час карантину
У Міністерстві освіти та науки створили гарячі лінії, куди можна зателефонувати, щоб поскаржитися на недотримання санітарно-епідеміологічних норм під час навчання.
Про це повідомила пресслужба офіційного сайту МОН.
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Так, українці можуть звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, якщо вони помітили недотримання безпеки в школі.
Загалом працюватиме дві "гарячі лінії" для звернення громадян:
- з питань порушення безпеки в школі чи садочку: (044) 236-10-50;
- з питань порушення безпеки у вишах: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
Лінії для дзвінків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (крім вихідних і святкових днів).
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Додамо, що у школах зараз тривають осінні канікули. Проте педагогам порадили все одно носити маски та дотримуватися дистанції у школах.
Чи навчатимуть учні дистанційно після канікул? У МОН наголосили, що після канікул учні навчатимуть очно або змішано залежно від епідемічного рівня регіону. Проте школярі червоної зони залишиться на дистанційному навчанні. Натомість садочки та початкова школа працюватимуть.