Кропивницький потрапив в помаранчеву епідемічну зону. Однак через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус школи не закриватимуть.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це пише 24 канал.

До слова Як проводити вчительські наради під час дистанційного навчання: головні поради

Попри напружену епідситуацію з понеділка, 1 листопада, за парти після канікул дозволять повернутися учням початкових класів та випускникам. Решта школярів наразі вчитимуться дистанційно.

Довідка. На Кіровоградщині від початку навчального року коронавірус виявили в 15-х учнів. Заразилися також більш ніж 60 викладачів.

"Дуже важко дітям початкової школи, тобто 1 – 4 клас. Особливо це учні 1 – 2 класів, які ще недостатньо володіють технологіями дистанційного навчання. 9 класи готуються до державної підсумкової атестації. 10 – 11 до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому прийнято ось таке рішення", – пояснила керівниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко.