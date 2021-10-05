Днями у навчально-науковому центрі іноземних мов Національного університету оборони ім. І. Черняховського відбувся семінардля викладачів іноземних мов військових вишів з питань підготовки курсів для військовослужбовців.
До теми В Україні розпочав роботу Фонд президента з підтримки освіти: для чого він
А до кінця цього року організують спеціалізовану підготовку з методики навчання англійської мови для 150 військовослужбовців. Саме вони виконуватимуть обов’язки позаштатних інструкторів мовної підготовки.
Надалі ці інструктори з січня 2022 року розпочнуть проводити заняття з англійської мови у військових частинах та органах військового управління.
Це стане ще одним кроком вперед на шляху до досягнення Збройних сил України взаємосумісності зі збройними силами країн – членів НАТО та країн-партнерів,
– додали в розвідці.
До слова, Євросоюз розглядає можливість створити в Україні військову навчальну місію. За інформацією ЗМІ, причиною для цього може стати значне загострення військової агресії на Донбасі. Деталі – читайте у статті.