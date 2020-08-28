В Україні спостерігається криза системи вищої освіти. І саме це може створити загрозу державній і національній безпеці України.

Так запевняє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає пресслужба РНБО.

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Відомство дійшло такого висновку через результати аналізу системи вищої освіти за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА".

"Можна зробити висновок про системну кризу в сфері вищої освіти, що формує потенційні і реальні загрози державній і національній безпеці України", – сказав секретар РНБО.

За його словами, наука і технології України значно відстають від розвинутих країн. У зв'язку з цим РНБО відзначили необхідність відродити науково-технічний потенціал України.

Данілов навів основні напрями новітніх технологій, які матимуть визначальний вплив на соціально-економічний розвиток світу та на забезпечення безпеки і оборони найближчі 20 років. Зокрема:

великі дані та розширена аналітика;

штучний інтелект;

технологій автономності;

квантові технології;

космічні технології;

гіперзвукові технології;

біотехнології та технології удосконалення людини;

новітні матеріали та виробництво.

Данілов додає, що розвиток наукоємних галузей дозволить протидіяти широкому спектру наявних і майбутніх загроз.

Тому РНБО найближчим часом має розглянути реформу освіти у контексті вдосконалення державної політики.