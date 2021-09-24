У Кривому Розі учениця потрапила до лікарні через конфлікт з директоркою школи

У Кривому Розі директорка школи накричала на ученицю через те, що дівчинка запізнилася на урок. Цей конфлікт призвів до того, що 8-класницю зі школи забрала швидка в лікарню з підвищеним тиском 140 на 90.

Депутат районної ради Юрій Понькін розповів, що перший урок, на який і запізнилася дівчинка, проводила директорка школи Ольга Лузан. За словами Понькіна, колеги кажуть, що в керівниці вибуховий характер і хамські манери.

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Ця неприємна ситуація сталася в школі Кривого Рогу № 48. Учениця 8 класу запізнилася до школи через проблеми з транспортом.

Директорка 10 хвилин кричала на школярку за спізнення. А на перерві у дитини від стресу різко піднявся артеріальний тиск. Класний керівник помітила сильний тремор і відвела дитину до медика.

З’ясувалося, що через конфлікт в учениці піднявся тиск 140/90. Шкільна лікарка дала дівчинці таблетку, але ліки не подіяли й довелося викликати швидку. Дитину екстрено госпіталізували.

Додамо, що всі вчителі школи знають про хронічні захворювання школярки, але це не зупинило директорку, щоб насварити дівчину.

Як зазначили в коментарях батьки, директорка дійсно має репутацію тирана і скандальної людини. Діти часто записують на аудіо крики та хамство на уроках, але батьки нічого з цим зробити не можуть.



Школа №48 у Кривому Розі / Фото Wikimapia

Крім того, як повідомив Понькін, школа № 48 неодноразово фігурувала в репортажах, оскільки там у дворі не прибирають бур'яни, а спортзал не можуть відремонтувати вже 7 років. Під час зйомок сюжету директорка навіть накинулася з кулаками на журналістів.

До слова, у столичній школі вчитель нібито побив п’ятикласника. Директорка закладу освіти підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини і обов’язково покарають вчителя у випадку доведення провини. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Юрія Понькіна:

І знову 48-ма школа. Восьмикласницю рятує швидка після "спілкування" з директоркою. Зі мною пані Лузан говорити відмовилась, то ж, викладаю все зі слів матері, а далі розбереться комісія.

Дівчина запізнилась на перший урок через транспортні негаразди. Урок проводила директорка школи Ольга Лузан, пані доволі відома в наших краях своїм вибуховим характером і хамськими манерами (зі слів батьків і колишніх колег).

Дівчина кілька хвилин вислуховувала крик педагогині. Моральний тиск призвів до підняття тиску у дівчини, на перерві класна керівниця помітила тремор в тілі учениці та відвела до медика. Тиск 140/90, дали пігулку, не допомогло, викликали швидку.