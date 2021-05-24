За рік пандемії рівень якості освіти в Україні впав на 8%, – Шкарлет

Цей рік за часів пандемії розкрив багато проблем у сфері освіти. Зокрема, у пікові моменти епідемії діти переходили на дистанційне навчання. Яким був цей навчальний рік в школах – читайте думки міністра освіти Сергія Шкарлета.

Міністр освіти наголосив, що рік пандемії – це абсолютно незвичайний рік для всього світу, не тільки для України.

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За його словами, позиція всього світу, і МОН не виняток, в тому, що дистанційна освіта ніколи не замінить повноформатного очного спілкування.

"Але це можливість не зупиняти освітній процес під час, наприклад, червоних зон карантину, коли відвідування навчальних закладів заборонено", – наголосив Шкарлет.

Він зазначив, що зараз раз на два місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення освітньої програми.

Так, квітневий моніторинг, в порівнянні з грудневим, показує, що рівень дистанційної освіти на 10 – 15% покращився і зараз становить 70 – 75%.

В цілому ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично... В період специфічних умов ведення навчання ми все-таки вистояли. Критичного падіння якості в українській освіті немає,

– додав очільник МОН.

Шкарлет розповів, що в кінці року практично всю програму діти вивчили, і при перших виходах в очне навчання вони зіткнулися з навалом контрольних робіт.

"Діти ж теж знаходяться в стресовому стані від цієї пандемії, від відсутності соціалізації. Їм теж потрібен час. Не можна завалювати їх непомірною кількістю стресового навантаження", – вважає він.

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Окрім того, міністр не виключає, що наступної осені школи знову частково повернуться до дистанційного навчання.

Вчителям доведеться звикнути до реалій "постковідного" життя, не виключено, що ПЛР-тест або щеплення від коронавірусу з часом стануть обов'язковими для педагогів,

– вважає міністр освіти.

Шкарлет наголосив, що можливо, педагогів будуть щеплювати і вакциною українського виробництва, адже наші вчені вже роблять успіхи в цьому напрямку.

До слова, Шкарлет розповів, що поки що в Україні від вчителів не вимагають обов'язкового щеплення проти коронавірусу. Але в уряді опрацьовують це питання. Тож, для педагогів можуть ввести обов'язкову вакцинацію або ПЛР-тест.