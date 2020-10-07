У США кризовий момент через коронавірус – там зафіксували близько 7,6 мільйона випадків захворювання. Через це у Нью-Йорку закрили сотні школи на карантин.

Про це повідомляє американське видання CBS New York.

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Державні та приватні заклади освіти закрили на карантин у кількох районів Нью-Йорку, де зафіксовано збільшення динаміки нових випадків коронавірусу.

Так, школи будуть закриті на карантин щонайменше на два тижні. "Зараз настав критичний момент в нашій боротьбі з коронавірусом. Ми повинні бути жорсткими", – сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Окрім того, влада штату навіть задумується про те, щоб заборонити працювати компаням і підприємствам в цих же небезпечних зонах.

До слова, у США зафіксували близько 7,6 мільйонів випадків захворювання коронавірусом, 215 тисяч осіб померли.