У Криму за час анексії в 50 разів зменшилася кількість учнів, які навчаються українською мовою

На сьогодні в окупованому Криму освіту українською мовою отримують лише близько 250 учнів. Це в 50 разів менше, ніж до анексії півострова Росією в 2014 році.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що в окупованому Криму порушується право на освіту рідною мовою.

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Так, більшість дітей навчаються у школах російською мовою.

Натомість кримськотатарською мовою навчаються лише 3% школярів (6400 учнів). А частка учнів, які навчаються українською, скоротилася за роки окупації в 50 разів. На сьогодні це 249 учнів,

– написала Денісова.

Омбудсменка підкреслила, що в порушення Женевської конвенції про захист прав окупаційна влада дискримінує корінне населення, переслідує з політичних і релігійних мотивів, порушує основні права і свободи громадян.

Також Людмила Денісова нагадала, що Росія зараз переслідує з політичних мотивів 133 громадянина України. "114 з них незаконно утримуються у в’язницях.. З них п'ятнадцять перебувають у Криму і 99 – в Росії. Всього в ув'язненні 78 кримських татар", – додала вона.

За словами Денісової, вже закликала українську владу підтримати родини бранців Кремля, адже без батьківського піклування та уваги залишилися 198 неповнолітніх дітей.



До слова, випускники з окупованих територій можуть До слова, випускники з окупованих територій можуть вступати до українських вишів на бюджет.

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