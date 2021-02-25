У Криму за час анексії в 50 разів зменшилася кількість учнів, які навчаються українською мовою
На сьогодні в окупованому Криму освіту українською мовою отримують лише близько 250 учнів. Це в 50 разів менше, ніж до анексії півострова Росією в 2014 році.
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що в окупованому Криму порушується право на освіту рідною мовою.
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Так, більшість дітей навчаються у школах російською мовою.
Натомість кримськотатарською мовою навчаються лише 3% школярів (6400 учнів). А частка учнів, які навчаються українською, скоротилася за роки окупації в 50 разів. На сьогодні це 249 учнів,
– написала Денісова.
Омбудсменка підкреслила, що в порушення Женевської конвенції про захист прав окупаційна влада дискримінує корінне населення, переслідує з політичних і релігійних мотивів, порушує основні права і свободи громадян.
Також Людмила Денісова нагадала, що Росія зараз переслідує з політичних мотивів 133 громадянина України. "114 з них незаконно утримуються у в’язницях.. З них п'ятнадцять перебувають у Криму і 99 – в Росії. Всього в ув'язненні 78 кримських татар", – додала вона.
За словами Денісової, вже закликала українську владу підтримати родини бранців Кремля, адже без батьківського піклування та уваги залишилися 198 неповнолітніх дітей.
До слова, випускники з окупованих територій можуть вступати до українських вишів на бюджет.
Як вступатимуть абітурієнти з окупованого Криму у 2021 році
Під час вступної кампанії 2021 року освітні центри "Крим-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за спрощеною процедурою в межах квоти-2.
Що таке квота-2? Це спеціально визначена кількість пільгових місць державного замовлення для жителів тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.
Щоб претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ не зобов'язаний складати ЗНО, натомість він повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:
- українська мова;
- історія України;
- предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).
Приїжджати на іспити можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра за кошти держбюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року.
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