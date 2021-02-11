У Криму вчительку вигнали зі школи, бо вона поскаржилася на низьку зарплату

У Криму звільнили вчительку англійської мови Наталію Єлгіну, яка поскаржилася на низьку зарплату одному з так званих "губернаторів Севастополя".

Наталія Єлгіна викладала англійську мову в класі сина так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва. І саме йому поскаржилася на низьку зарплату.

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Так, на особистій сторінці у соцмережі "ватажка регіону" вчителька написала, що за 12 годин занять вона отримувала близько 12 тисяч рублів на місяць (це близько 4,5 тисячі гривень).

Здрастуйте, шановний "губернатор", чому у мене зарплата в школі 12 000 рублів за півставки? Я професійний викладач з сертифікатом Кембриджу та досвідом роботи в Китаї. Ви вважаєте, це нормальна плата за навчання ваших дітей? До речі, ваш син вчиться в моєму класі",

– написала Єлгіна.

Вже після цього педагогиню викликали до керівництва школи. Також жінку запідозрили в екстремізмі (провокації заворушень чи громадянській непокорі) та допитали співробітники Центру "Е".

Вже за кілька днів вчительку звільнили. І до того ж, ще й влаштували цькування в прогубернаторських каналах у телеграмі. Тепер Єлгіна планує оскаржити своє звільнення в суді і притягнути кривдників до відповідальності за наклеп.