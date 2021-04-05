Кримських учнів змушують перейти на російську мову навчання

В окупованому Криму учнів змушують відмовитися від навчання в школі кримськотатарською мовою. Замість цього вони пропонують здобувати дітям освіту російською мовою.

Тож, кримські учні навіть не мають вибору, якою мовою вивчити предмети у школі. Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр з посиланням на активістку Ельмаз Киримли.

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Активісти наголошують, що у кримських школах вже не просто наполегливо "вмовляють" батьків писати відмову від навчання їх дітей рідною кримськотатарською мовою.

Тепер вчителі видають заповнений бланк заяви, де замість рідної кримськотатарської (і української) мови навчання вже вписана російська мова. Така історія сталася в школі села Верхоріччя Бахчисарайського району.

Школярі не мають вибору, хоч у переліку прописані кримськотатарська та українська мови. Але це лише ілюзія вибору. Адже за батьків вже все написали,

– йдеться в повідомленні.

До слова, станом на кінець лютого в окупованому Криму освіту українською мовою отримувало лише близько 250 учнів. Це в 50 разів менше, ніж до анексії півострова Росією в 2014 році. Натомість кримськотатарською мовою навчаються лише 3% школярів (6400 учнів).

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