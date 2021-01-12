В Україні вирішили скасувати обов’язкове ЗНО з української літератури, і тепер учні можуть скласти окремо ЗНО з мови. Проте не всі експерти підтримують таку ідею. Зокрема, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що комплексне тестування з української мови і літератури має бути обов’язковим для всіх.

Кремінь розповів у інтерв’ю "Укрінформ", що коли він зустрічався з керівництвом Українського центру оцінювання якості освіти й обговорював їхню ініціативу прибрати українську літературу з частини тестів, аргументованої відповіді він так і не почув.

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Але разом з тим, зараз є іспитування з державної мови, розроблене Національною комісією зі стандартів державної мови.

Допоки не буде об’єктивного та аргументованого погляду на вимоги до шкільних мовних компетенцій, адаптованих до сучасних стандартів, комплексне ЗНО з української мови та літератури повинно бути обов’язковим,

– наголошує Кремінь.

Він вважає, що без вивчення української літератури неможливо опанувати мову.

Кремінь додав, що із запровадженням ЗНО з’явилося немало проблем, пов’язаних із тією частиною обдарованої молоді, яка в силу певних причин не змогла пройти порогові бали.