Батьки вимагають дозволити дітям навчатися у очному режимі, адже організувати дистанційку та знайти техніку не всі можуть.

До теми Дистанційка чи додаткові канікули: як працюють школи в регіонах червоної зони

Учнів перевели на дистанційку на місяць

Кременчуцькі школярі пішли на канікули раніше – з 18 жовтня. А згодом місцева комісія ТЕБ та НС вирішила перевести всіх школярів на дистанційне навчання на чотири тижні – з 25 жовтня до 21 листопада включно.

Батьки вийшли на протест

Батьки учнів 1 – 4 класів не згодні таким рішенням. Вони разом з дітьми вийшли на акцію протесту до мерії. В руках у дорослих були плакати з написами "Ми вимагаємо дотримання прав дітей на навчання", "Дітям – парти!", а в учнів був плакат із написом "Я хочу в школу".



Батьки вийшли на протест разом з дітьми / Фото "Кременчуцька газета"

Дорослі кажуть, що дистанційне навчання для учнів початкової школи суперечить постанові Кабміну №1236. Згідно з нею, учні початкових класів можуть навчатися очно, навіть якщо менше 80% співробітників школи щепились від коронавірусу.

Свої аргументи батьки виклали у зверненні до мера і міських депутатів, де також вимагали виконати постанову уряду.

Мер Кременчука Віталій Малецький вийшов до протестувальників разом з заступниками та директором департаменту освіти. Люди зустріли посадовців вигуками "Ганьба!" та "Малецький, йди з посади!". Потім лунали гасла: "Закрийте мерію – відкрийте школи!".



Батьки спілкуються з мером /Фото "Кременчуцька газета"

Обурені батьки питали у мера, як організувати і контролювати дистанційне навчання, якщо вони мають бути на роботі. Ще одне болюче питання – не у всіх є гроші, аби забезпечити гаджетами усіх школярів у родині.

Що кажуть у мерії

Мер пояснив, що у Кременчуці в стаціонарі зараз 13 дітей, хворих на COVID-19, інфекційне відділення переповнене. У відповідь батьки зауважили – область досі у жовтій зоні, тому для дистанційки у молодшій школі немає підстав.

До того ж, батьки підозрюють, що влада міста завдяки онлайн-навчанню хоче зекономити на опаленні. "Зараз в класах 12 градусів тепла. Вчителі вимушені з холодних класах вести дистанційні уроки. Дайте опалення на школи", – запропонували вони.

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Малецький лише зауважив, що 25 жовтня буде ще одне засідання обласної комісії ТЕБ і НС, на якому ухвалять додаткові обмеження. Згоди з протестувальниками не досягнули, але мер сказав, щоб батьки "потерпіли ще хоч два тижні".

До слова, у Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули. Так, діти у цих містах на канікулах будуть з 18 жовтня по 1 листопада.