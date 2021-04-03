Кредитний рейтинг та помилкові уявлення про грошові позики: місяць фінансової грамотності у США

Американська компанія Credit Card Insider провела опитування громадян щодо їх уявлень про грошові позики. Багато респондентів мають хибні переконання про формування кредитного рейтингу.

Дослідження проводилося в межах Національного місяця фінансової грамотності США. Опитування показало, що навіть ті, хто користується кредитними коштами, не володіють достатнім рівнем фінансової грамоти, щоб ефективно управляти власними позиками.

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Кредитний експерт компанії Credit Card Insider Натан Грант розповідає, що лише кожен третій американець не вважає суму власних доходів чинником, який впливає на формування кредитного рейтингу, що насправді є вірним твердженням.

На кредитний рейтинг впливають всього кілька фактичних показників, зокрема як довго у вас відкритий ліміт, як часто ви ним користуєтеся та чи вчасно сплачуєте борги,

– додає експерт.

Також 1 з 4 американців вважає, що чим менше у нього відкрито банківських рахунків, тим вищим є його кредитний рейтинг, однак все працює з точністю навпаки.

Часте закриття банківських рахунків може тільки негативно вплинути на показник вашого кредитного рейтингу,

– уточнює Грант.

Найбільш шокуючою для експерта стала кількість американців, які готові сплачувати великі відсотки за використання банківських грошей навіть тоді, коли у них є можливість погасити заборгованість.

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Штрафи за протерміноване погашення кредитного боргу доводилося сплачувати 47 відсоткам респондентів.

До слова, це не єдине дослідження у межах Національного місяця фінансової грамотності в США. Протягом всього квітня комерційні та урядові організації країни приділятимуть особливу увагу темі фінансової освіти, влаштовуючи різноманітні заходи та оприлюднюючи результати опитувань.