В Україні кредит в банку часто асоціюється з боргами та нестачею особистих фінансів. Грошові позики постійно сприймаються як щось негативне.

Кредити отримали погану репутацію через чутки, міфи та негативний досвід інших людей. Насправді ж, грошові позики, взяті в ліцензованих фінансових установах, можуть стати ефективним інструментом для розвитку та фінансового добробуту.

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Звісно, зловживати кредитами не варто, адже надмірне використання даного фінансового інструменту може мати негативні наслідки. Натомість, варто вчитися фінансової грамоти та дисципліні у поводженні з чужими грішми, й тоді керувати позиками можна буде ефективно.

Правильні рішення

Банки часто самі автоматично встановлюють кредитні ліміти на банківських картках. Дуже важливо не сліпо погоджуватися на всі пропозиції, а витратити час на дослідження умов та відсотків за користування грошима банку.

Слід зауважити, яким є обов'язковий щомісячний чи щорічний внесок, якою є мінімальна сума до сплати, врахувати всі підводні камені та пільгові періоди.

Почніть з малого

Не намагайтеся увесь час збільшити власний кредитний ліміт у всіх наявних установах. Можлива сума позики повинна не перевищувати вашої місячної зарплатні чи сталого доходу.

Кредитний ліміт тим часом й сам зростатиме, якщо банк спостерігатиме здорову фінансову поведінку з вашого боку.

Всі цілі мають наслідок

Найбільшою проблемою у витратах є визначення ваших справжніх пріоритетів. Не дозволяйте фінансовим установам самим вирішувати, на що вам тратити кредитні гроші.

Навіть якщо банк має високий відсоток кешбеку на покупки конкретних товарів, спершу задумайтеся, чи справді ця річ вам потрібна. Необхідно аналізувати практичність та мету витрат, й тільки потім приймати остаточне рішення.

Кредитний рейтинг

Високий кредитний ліміт не завжди напряму означає хорошу фінансову історію. Кредитна оцінка є аналізом вашої здатності віддавати позики та виконувати фінансові зобов'язання.

Відповідальна сплата кредиту має вирішальне значення для визначення вашої кредитоспроможності. Намагайтеся рідше користуватися грошима банку, підтримуйте позитивний баланс на своїх рахунках та виробляйте хороші фінансові звички.

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Перевіряйте можливості

Багато банків на фінансовому ринку сьогодні пропонують безліч бонусів та інших цікавих винагород за використання саме їх послуг. Намагайтеся завжди використовувати такі можливості по максимуму.

Постійно переглядайте нові пропозиції фінансових установ, слідкуйте за оновленням можливостей та використовуйте їх за потреби.