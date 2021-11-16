Креативні студенти, – ректор КПІ дивно відреагував на приховану камеру в жіночій душовій

16 листопада 2021 , 14:05
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засідання ректорату КПІ

Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський доволі дивно відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій. На це він відповів, що у виші "креативні студенти".

"Креативні у нас студенти", – ректор КПІ лише однією фразою прокоментував ситуацію і відразу перейшов до іншої теми.

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Водночас директор студмістечка Олександр Іщенко зауважив, що за розслідування ситуації взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.

Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента, який встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій,
– сказав він.

Що відомо про інцидент з прихованою камерою

  • Приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка. Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.


Прихована камера у жіночій душовій КПІ / Фото kpi.ua

До слова! В Інституті журналістики КНУ імені Т. Шевченка виникла прикра ситуація з дівчиною-мусульманкою. Їй відмовили у видачі студентського квитка через фото у хіджабі. Деталі – читайте у статті.
Автор: Марія Бондар