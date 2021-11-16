Креативні студенти, – ректор КПІ дивно відреагував на приховану камеру в жіночій душовій
16 листопада 2021 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:засідання ректорату КПІ
Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський доволі дивно відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій. На це він відповів, що у виші "креативні студенти".
"Креативні у нас студенти", – ректор КПІ лише однією фразою прокоментував ситуацію і відразу перейшов до іншої теми.
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Водночас директор студмістечка Олександр Іщенко зауважив, що за розслідування ситуації взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.
Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента, який встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій,
– сказав він.
Що відомо про інцидент з прихованою камерою
- Приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка. Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.
Прихована камера у жіночій душовій КПІ / Фото kpi.ua
- На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя студента, який встановлював камеру. Комендантка гуртожитку наголосила, що його відразу розшукали та виселили.
- У результаті розпочали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.