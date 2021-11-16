"Креативні у нас студенти", – ректор КПІ лише однією фразою прокоментував ситуацію і відразу перейшов до іншої теми.

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Водночас директор студмістечка Олександр Іщенко додав, що за розслідування ситуації взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.

Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента, який встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій,

– сказав він.

Що відомо про інцидент з прихованою камерою

Приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку знайшла студентка. Наступного дня вона звернулася до завідувачки гуртожитку та написала заяву у правоохоронні органи.



Прихована камера у жіночій душовій КПІ / Фото kpi.ua

На камері дівчина знайшла відеозапис, де було зафіксоване обличчя студента, який встановлював камеру. Комендантка гуртожитку наголосила, що його відразу розшукали та виселили .

. У результаті розпочали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

До слова, в Інституті журналістики КНУ імені Т. Шевченка виникла прикра ситуація з дівчиною-мусульманкою. Їй відмовили у видачі студентського квитка через фото у хіджабі. Деталі – читайте у статті.