Краудфандинг та "ангельські" інвестори: 6 способів отримати капітал для бізнесу

Для того, щоб відкрити бізнес з нуля, необхідно щонайменше дві речі – цікава ідея та хороший стартовий капітал. Якщо у випадку з першим у креативних підприємців-початківців проблем зазвичай не виникає, то з фінансуванням власної справи не все так просто.

73% усіх діючих малих та середніх підприємств у світі залучали певний метод фінансування ще на етапі стартапу. Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає про 6 найпопулярніших способів отримати капітал для бізнесу.

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Власний гаманець

За умов, що ваша бізнес-ідея не вимагає великого стартового капіталу та не передбачає безпосереднього виробництва товарів або їх масового транспортування, потенційно профінансувати власну справу ви можете і з власної кишені.

Мовиться не тільки про заощадження та формування капіталу винятково з ваших грошей, але й про раціональне використання різноманітних фінансових інструментів. Зокрема в Україні деякі установи пропонують кредити для бізнесу на вигідних умовах.

Звісно, у такого способу є свої ризики, тому краще його поєднувати з іншими методами формування капіталу. Зокрема більшість інвесторів та кредиторів більш охоче співпрацюють з підприємцями, які покривають частку витрат на бізнес самостійно.

Відкрити бізнес власним коштом / Фото Unsplash

Краудфандинг

Сьогодні існує безліч прикладів успішних підприємств, які починали свій шлях із краудфандингу. На таких платформах як Kickstarter є можливість спілкування з однодумцями, яких ви б не змогли зустріти у реальному житті.

Тут ви можете оцінити інтерес до своєї ідеї та зрозуміти, що резонує у людей, а що – ні. Це покаже вам, як покращити свій задум, та передусім допоможе знайти фінансову підтримку.

Унікальне та цікаве представлення ідеї на краудфандингових платформах – головний ключ до успіху. Людям важливо знати, як ви плануєте втілити задум в реальність, яка цінність вашого продукту, чому є потреба у ньому та чому саме вам потрібна фінансова підтримка.

Отримати капітал шляхом краудфандингу / Скриншот платформи Kickstarter

Позики

Хоча сучасні технології відкривають нові шляхи формування капіталу, традиційні фінансові продукти залишаються пріоритетним способом зібрати необхідні кошти для малого бізнесу.

Згідно з даними Адміністрації малого бізнесу (SBA), майже 75% нових фірм існують коштом бізнес-позик, кредитних карток та рахунків.

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Зазвичай позики на найвигідніших умовах дають бізнесменам, які вже мають діючі підприємства щонайменше 2 роки та високий особистий кредитний рейтинг.

Перед тим як подаватись на кредит для бізнесу, необхідно підготувати всі необхідні документи. Зокрема у підприємців можуть вимагати дані щодо прибутків та витрат, бухгалтерські звіти, декларації про сплату податків тощо.

Підготувати всі необхідні документи рекомендуємо за допомогою принтерів. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Принтери Canon прості у використанні та обслуговуванні. Абсорбер (сервісний картридж) та друкуючі голівки можна з легкістю замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами дозволяють без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Зручні флакони з чорнилами виробництва Canon | Фото 24 канал

Принтери Canon PIXMA G також підійдуть для виготовлення візиток, рекламних флаєрів та банерів. Вони здатні якісно видрукувати будь-що довжиною до 1,2 метра.

Друзі та родичі

Залучення капіталу через друзів та рідних є цілком життєздатним варіантом для малого бізнесу. Згідно з даними Глобального моніторингу підприємництва, 5% дорослого населення США інвестували гроші у компанію, засновану їх знайомим.

Однак тут необхідно звертати особливу увагу на ділові навички друга чи члена сім'ї та зважати на його мотивацію, адже такий вид фінансування вашого бізнесу у деяких випадках може зіпсувати стосунки.

Залучити фінанси друзів чи родичів / Фото Pexels

"Ангельські" інвестори

За своїм визначенням, "ангельські" інвестори – це особи, чистий капітал яких перевищує 1 мільйон доларів, або ж люди з річним доходом понад 200 тисяч доларів. Часто такі інвестори об'єднуються з іншими та створюють фінансові фонди.

Такі люди є чи не найсерйознішим джерелом капіталу для підприємців-початківців. Однак для того, щоб звернути їх увагу до вашої ідеї, необхідно мати справді унікальний та добре складений бізнес-план, а також чудову підготовку.

Знайти таких інвесторів буває дуже складно, однак за кордоном існують окремі платформи та асоціації, які займаються зустрічами вкладників та перспективних бізнесменів, зокрема Angel Capital та Funding Post.

Де знайти "ангельських" інвесторів / Фото Pexels

Венчурні компанії

Венчурні капіталісти, як правило, хочуть інвестувати у зрілі компанії. Вони несуть відповідальність за досягнення певної прибутковості фірми чи фонду, тому співпрацюють переважно з перевіреним бізнесом.

Якщо ваше підприємство уже кілька років існує на ринку та має позитивні показники, то можна спробувати залучити додатковий капітал, подавши заявку до венчурних компаній.

Підготуйте фактичні показники вашого бізнесу / Фото Pexels

У цьому випадку презентація є вирішальною для отримання фінансування. Зокрема необхідно буквально закохати інвестора у ваш бізнес, наслідуючи три простих кроки:

Покажіть прогрес . Детально опишіть інновативність вашого підприємства, зміни у галузі та перспективи розвитку компанії.

. Детально опишіть інновативність вашого підприємства, зміни у галузі та перспективи розвитку компанії. Поясніть діяльність . Одним реченням розкажіть про те, чим ваша компанія займається на ринку.

. Одним реченням розкажіть про те, чим ваша компанія займається на ринку. Надайте факти. Перейдіть до історії компанії та фінансових звітів. Переконайте венчурного капіталіста у рентабельності вашого бізнесу, вільно оперуючи цифрами. Обговоріть власну команду, її здібності та досвід.

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