Визначили 200 найкращих університетів України: рейтинг 2021 року

Щороку фахівці оцінюють діяльність університетів в Україні. Серед двохсот вишів рейтинг очолюють КНУ ім. Шевченка, КПІ ім. Сікорського та ХНУ ім. Каразіна. Які університети потрапили у 30-ку найкращих – дивіться у статті.
Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.
До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу
Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.
Рейтинг топ-200 університетів України-2021
У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.
На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.
Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.
Топ-30 найкращих вишів України у 2021 році:
- Київський національний університет ім. Шевченка
- Київський політехнічний інститут ім. Сікорського
- Харківський національний університет ім. Каразіна
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Сумський державний університет
- Львівський національний університет ім. Франка
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Національний авіаційний університет
- Чернівецький національний університет ім. Федьковича
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Ужгородський національний університет
- Одеський національний університет ім. Мечникова
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
- Вінницький національний технічний університет
- Дніпровський національний університет ім. Гончара
- Прикарпатський національний університет ім. Стефаника
- Західноукраїнський національний університет
- Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
- Запорізький національний університет
- Національний медичний університет ім. Богомольця
- Національний університет харчових технологій
- Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського
- Одеський національний політехнічний університет
- Донецький національний університет ім. Стуса
- Буковинський державний медичний університет
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова
- Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова
Десятка найкращих вишів в Україні 2021 / Фото "Євроосвіта"
Як оцінювали університети
Автори рейтингу зізнаються, що спиралися на принцип забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування.
Для формування рейтингу "Топ-200 Україна-2021" було взято до уваги показники оцінювання діяльності університетів. Зокрема:
- академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність,
- оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів,
- цитованість наукових праць вчених університету у рейтингових наукових виданнях,
- якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі і т.д.
До слова, у рейтингу 2020 року за версією "Топ-200 Україна" найкращими стали: перше місце – Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, друге – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, третє – Сумський державний університет. Весь список минулого року – дивіться у статті.