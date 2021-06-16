Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів.

До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Зазначимо, що цього року були враховані сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнали змін через вплив пандемії COVID-19.

Рейтинг топ-200 університетів України-2021

У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Цікаво, що ще минулого року він мав другу позицію.

На другій сходинці – НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". Саме він у 2020 році займав перше місце.

Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Топ-30 найкращих вишів України у 2021 році:

Київський національний університет ім. Шевченка Київський політехнічний інститут ім. Сікорського Харківський національний університет ім. Каразіна Національний університет "Львівська політехніка" Сумський державний університет Львівський національний університет ім. Франка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний авіаційний університет Чернівецький національний університет ім. Федьковича Національний університет "Києво-Могилянська академія" Харківський національний університет радіоелектроніки Ужгородський національний університет Одеський національний університет ім. Мечникова Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Вінницький національний технічний університет Дніпровський національний університет ім. Гончара Прикарпатський національний університет ім. Стефаника Західноукраїнський національний університет Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Запорізький національний університет Національний медичний університет ім. Богомольця Національний університет харчових технологій Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського Одеський національний політехнічний університет Донецький національний університет ім. Стуса Буковинський державний медичний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова

Весь рейтинг топ-200 вишів України у 2021 році – шукайте за цим посиланням.



Десятка найкращих вишів в Україні 2021 / Фото "Євроосвіта"

Як оцінювали університети

Автори рейтингу зізнаються, що спиралися на принцип забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування.

Для формування рейтингу "Топ-200 Україна-2021" було взято до уваги показники оцінювання діяльності університетів. Зокрема:

академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність,

оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів,

цитованість наукових праць вчених університету у рейтингових наукових виданнях,

якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі і т.д.

До слова, у рейтингу 2020 року за версією "Топ-200 Україна" найкращими стали: перше місце – Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, друге – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, третє – Сумський державний університет. Весь список минулого року – дивіться у статті.