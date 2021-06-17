Кращі університети 2021, подорожчання навчання та скандал із ЗНО – підсумки тижня в освіті

Освіта 24 зібрала всі найважливіші та найцікавіші новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 14 по 18 червня. Читайте про рейтинг університетів України у 2021 році, вартість навчання у вишах, скандали із ЗНО.

Рейтинг українських вишів у 2021

Фахівці склали рейтинг 200 найкращих вишів України. У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Т. Шевченка (хоча минулого року він мав другу позицію).

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На другій сходинці – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського. Саме він у 2020 році займав перше місце.

Також з шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Список 30 найкращих вишів у цьому році:

Київський національний університет ім. Шевченка Київський політехнічний інститут ім. Сікорського Харківський національний університет ім. Каразіна Національний університет "Львівська політехніка" Сумський державний університет Львівський національний університет ім. Франка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний авіаційний університет Чернівецький національний університет ім. Федьковича Національний університет "Києво-Могилянська академія" Харківський національний університет радіоелектроніки Ужгородський національний університет Одеський національний університет ім. Мечникова Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" Вінницький національний технічний університет Дніпровський національний університет ім. Гончара Прикарпатський національний університет ім. Стефаника Західноукраїнський національний університет Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Запорізький національний університет Національний медичний університет ім. Богомольця Національний університет харчових технологій Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського Одеський національний політехнічний університет Донецький національний університет ім. Стуса Буковинський державний медичний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова

Водночас до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили лише вісім українських вишів.

Які українські виші увійшли до світового рейтингу:

Харківський національний університет імені В. Каразіна – 511 – 520 місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – він зайняв 601 – 650 місце;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 651 – 700 місце;

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701 – 750 місце;

Сумський державний університет – 701 – 750 місце;

НУ "Львівська політехніка" – 801 – 1000 місце;

НУ "Києво-Могилянська академія" – 1001 – 1200 місце;

Львівський національний університет імені І. Франка – 1001 – 1200 місце.



Українські університети, які потрапили до рейтингу кращих вишів світу / Інфографіка 24 каналу

Подорожчання навчання в університетах

Українські університети оновили ціни на навчання у 2021 році. Рік навчання на контракті тепер коштуватиме дорожче – виші підняли вартість навчання на 10%.

Скільки коштує навчання на контракті у популярних вишах:

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Середня вартість навчання в КНУ – близько 44 тисяч гривень на рік. Найбільш бюджетними спеціальностями стали історія, археологія, бібліотечна та архівна справа, соціальна роботи – рік на контракті обійдеться в 31 тисячу гривень.

А факультет міжнародних відносин з вивченням двох іноземних мов дорожчий – від 57 400 за рік. Магістратура обійдеться у понад 70 000 гривень на рік.

Києво-Могилянська академія

В цьому університеті найдешевші факультети – екологія та біологія. На них рік навчання обійдеться у 27 000 гривень на рік.

Натомість факультети міжнародних відносин, комп’ютерних наук та права обійдеться у суму від 55 000 гривень (хоча ще у 2020 році комп’ютерні технології коштували від 40 000 на рік).

До теми Перехресний вступ до магістратури: як перейти на іншу спеціальність у 2021 році

Харківський юридичний університет імені Я. Мудрого

У цьому виші навчання на бакалавра за спеціальностями: право, міжнародне право, економіка стартує від майже 30 тисяч гривень на рік. Магістратура – 38 900 гривень на рік.

Львівський національний університет імені І. Франка

Контрактникам ЛНУ ім. І. Франка у 2021 році доведеться заплатити від 23 642 гривень на рік за факультети географії, історії, деякі факультети культури та мистецтв, математиці, філології та філософії.

Водночас навчання на спеціальностях: право, статистика та інженерія програмного забезпечення коштує від 36 255 гривень на рік.

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Найдешевші факультети в цьому вузі готують шкільних викладачів математики, хімії, фізики та теплоенергетиків. Там навчання на контракті коштує від 11 300 гривень на рік.

Натомість спеціальності такі як міжнародні економічні відносини, суспільне здоров’я, кібербезпека, комп’ютерна інженерія – коштують від 33 000 гривень на рік.

Скандал з ЗНО, яким воно було та відповіді на тести

Цього року письмові роботи ЗНО перевіряли всього один раз, хоча раніше це завжди робили двічі. Екзаменатори кажуть, що на традиційні дві у МОН не знайшли коштів.

А що ж ми отримали цього року? Всі, хто писав ЗНО з математики, української та англійської (інших іноземних) мов, опинилися заручниками лише однієї перевірки, яка не може бути об'єктивною,

– наголосив експерт Тарас Ткачук.

Він додав, що щорічно бере участь у перевірці письмових робіт, тож запевняє одна перевірка не може свідчити про об’єктивність процедури ЗНО.

Чому письмові роботи ЗНО треба перевіряти двічі та чи може одна перевірка робіт бути об’єктивною – читайте у статті.



Тести на ЗНО-2021 / Фото УЦОЯО

Зазначимо, що 15 червня українські випускники склали останнє ЗНО – з географії, тож тепер все позаду і на них вже незабаром лише вступна кампанія-2021.

Яким було ЗНО-2021:

На вході усі проходили температурний скринінг, а у приміщенні – весь час були в масках, також періодично провітрювалися і дезінфікувалися аудиторії до і після тестувань.

Нововведенням в 2021 році стала можливість здавати ЗНО з української мови та літератури та окремо тільки з української мови. Також в цьому році є два тести з математики – базовий і поглиблений.

Менше учасників через скасовану ДПА. Оскільки Верховна Рада скасувала обов’язкову державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

Відповіді на всі тести ЗНО-2021:

Правильні відповіді до ЗНО з хімії – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з біології – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з географії – дивіться за посиланням.

Додамо, що вже з 1 липня випускники будуть створювати електронні кабінети, а з 14 липня – подавати документи до вишів.

Закриття закладів освіти на Донбасі

Окупаційна влада на Донбасі закриває школи, профтехучилища, технікуми і виші. За даними омбудсменки Людмили Денісової, на цей рік в окупантів заплановано істотне скорочення кількості навчальних закладів.

Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію,

– заявила Людмила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що в 2021 році на окупованому Донбасі будуть закриті і оптимізовані:

Свердловський професійний будівельний ліцей,

Свердловський коледж кулінарної майстерності,

Стахановський педагогічний коледж,

Луганський професійно-технічний коледж,

Коледж технологій і дизайну Луганського державного педагогічного університету,

Ясинуватський коледж Донецької Академії управління.

Також у містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 – реорганізовані.

Окрім того, до освітніх центрів надходять звернення від абітурієнтів щодо випадків заборони окупантами перетину КПВВ вступникам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

До теми Відпустка вчителя під час літніх канікул: відповіді на всі найпопулярніші питання освітян

І випускники, які хочуть навчатися в українських вишах, можуть не встигнути подати документи. Тому їм ще на тиждень продовжити терміни для подачі документи на участь у підготовчих курсах напередодні вступу.

Скандали у школах та садочках

Вчитель зайнявся сексом з ученицею 8 класу просто в гімназії

Вчитель інформатики зайнявся сексом з ученицею 8 класу, якій не було й 16 років. Сталося це у Народицькій гімназії на Житомирщині.

З'ясувалося, що вчитель та школярка на території гімназії двічі займались сексом. Вперше це сталося в грудні 2020 року, згодом – у січні 2021. Суд визнав вчителя винним та засудив його до одного року обмеження волі.

Вчительку, яка погрожувала ножем учневі 7 класу, звільнили зі школи

Вчительку інформатики Солонківської школи на Львівщині Надію Волощук звільнили з роботи за погрози ножем учневі 7 класу. Оскільки у хлопчика не було ручки, педагогиня порадила йому писати власною кров'ю. Деталі – у статті.

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У садочку під Запоріжжям вихователька вдарила дитину

У дитячому садку Мелітополя виник скандал. Батьки розповіли, що їх син поскаржився на насильство виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки. Історію читайте за посиланням.