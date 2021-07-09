Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився цікавими порадами, як наважитися перейти з російської на українську мову.

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Клопотенко порівнює рішення перейти з російської на українську з тим, як вперше в житті зготувати борщ.

Кортить так, що аж піднебіння свербить, але страшно. Видихайте. Все буде окей, бо я дам вам стартовий рецепт (сам його використовував три роки тому, коли тільки вчився публічно розмовляти українською),

– написав він.

За його словами, спочатку треба почати по трохи, а там все "як поллється, як закипить, що вас вже не зупинити".

Як перейти на українську мову: поради Клопотенка

З новими людьми розмовляйте українською мовою (вони не мають вашого сформованого образу та нічого від вас не очікують) А з рідними, які розмовляють російською, не намагайтеся перейти на українську. “Не ламайте себе, якщо вам ніяково”, – каже Клопотенко. Коли сідаєте в таксі, підходите на касу, заходите у якийсь заклад, то кажіть не "здравствуйтє", а "добридень" чи "вітаю". Свої особисті сторінки у фейсбуці та інстаграмі ведіть українською мовою. Свої публічні виступи також робіть українською. Нотатки в телефоні пишіть рідною мовою (можете взагалі перевести свій мобільний на українську). Коли говорите і не знаєте, як якесь слово буде українською, то не переживайте та вимовляєте його російською. А вдома можете пошукати його.

"Не заганяйтеся від думки, що хтось подивиться на вас косо. Краще говорити українською з помилками, робити спроби та виправлятися, аніж російською через те, що страшно", – додав Клопотенко.



За словами кулінарного експерта, ці прості пункти можуть змінити 50% вашого життя.

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Нещодавно Мінкульт запустив онлайн-платформу, яка об'єднує кілька ресурсів для вивчення української мови. Вона допоможе всім охочим вдосконалити українську.



Як поступово перейти на українську мову / Інфографіка 24 каналу

До слова, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову. До відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – коли людина сама попросить говорити до неї іншою мовою.