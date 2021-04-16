Кожного дня я сама навчаюсь чогось нового, – викладачка математики для студентів

Ви ніколи не занадто молоді, щоб навчатися фінансової грамоти. Цю думку не втомлюється повторювати викладачка з математики Шарлотта Сіваніч.

3 роки тому молодій дівчині довелося вперше викладати математику для студентів американського вишу. В програмі курсу було передбачено декілька тем, які стосувалися особистих фінансів.

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З якими проблемами зіткнулася викладачка

Шарлотта була впевненою, що у свої 28 років вона мала дуже хороші знання про гроші, тим паче її матір працювала у фінансовій установі понад 40 років.

Однак юна викладачка вже на перших заняттях зрозуміла, що знань з цієї теми у деяких студентів навіть більше, ніж у неї самої, адже з батьками вона ніколи не обговорювала фінанси.

Лише зараз я дізналася про такі речі, як граничні податкові ставки, фінансова амортизація, інвестиції в ІРО. Я відчула розчарування, що ніколи не чула нічого подібного у школі чи університеті,

– розповідає Шарлотта.

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Які проблеми створює фінансова неграмотність

На думку викладачки, розбіжності у показниках рівня фінансової грамотності створюють великий розрив у класовому поділі суспільства. Саме через фінансову освіту можна побороти поділ на багатих та бідних.

Пандемія нагадала мені, що у світі є й важливіші цінності, ніж гроші. Однак в той же час саме гроші часто стають вирішальними у кваліфікованій медичній допомозі чи взагалі можливості не захворіти,

– додає Сіваніч.

Фінансові звички формуються з молодості, тому й навчання фінансової грамоти дітей повинно проводитися на всіх фронтах – як з боку батьків, так і в школах.

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