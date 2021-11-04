У МОН переконані, що цей день – це важливе нагадування для всього світу про те, що будь-яка форма насильства, пов'язаного зі школою, порушує право на освіту, здоров'я та добробут учнів.

До теми У Херсоні школяр систематично знущався над учнями і вчителями: як його покарали

Звіт ЮНЕСКО у 2019 році засвідчив, що з проявом булінгу зустрічається майже кожна третя дитина, а кожен 10 учень стає жертвою кібер-залякування.

Скільки випадків булінгу зареєстрували за 2021 рік

МОН рекомендує вживати необхідних заходів для реагування на випадки булінгу та застосування заходів виховного впливу. Протягом першого року дії в Україні закону щодо протидії булінгу (цькуванню) судами було розглянуто понад 300 справ.

Діти мають право зростати в здоровому середовищі та повинні відчувати свою захищеність. Хочу наголосити, що в боротьбі з проблемами булінгу школярам не обійтися без допомоги педагогів і батьків,

– написав Шкарлет.

Міністр освіти переконаний, що українське суспільство може протистояти явищам залякування та цькування дітей у школах. Спільними зусиллями педагогів, батьків і правоохоронців треба захищати підростаюче покоління від травмування.

Поговоріть з дітьми

У МОН закликали батьків поговорити відверто зі своїми дітьми, запитати:

чи комфортно вони себе почувають у класі,

чи з усіма однолітками знайдена спільна мова.

Сергій Шкарлет закликав залишатися для своїх дітей найближчим другом та надійним плечем підтримки.

Що таке булінг та його види

Що таке булінг Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті: принизити, залякати, часто супроводжується фізичним насиллям. В Україні створили закон щодо протидії булінгу, який передбачає чіткий алгоритм дій на випадок цькування.

Види булінгу:

психологічний (образи, погрози, залякування, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, маніпуляції, шантаж);

фізичний (стусани, удари, штовхання, зачіпання, ляпаси, підніжки, тілесні ушкодження);

економічний (крадіжки, пошкодження речей та одягу, вимагання грошей або їжі чи інших предметів, примушення вкрасти);

сексуальний (непристойні рухи, погляди, жести, прізвиська, поширення образливих чуток, знімання та розповсюдження відео з переодяганням, сексуальні жарти й погрози);

кібербулінг (цькування та приниження за допомогою електронних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, інтернету).

До слова, у Тернополі суд виніс вирок матері учня школи №10, який 2 роки систематично цькував іншу ученицю. Тепер батьки булера мають заплатити штраф та судовий збір. Деталі – читайте у статті.