Кожна школа повинна мати лікаря або укласти договір з медичним закладом, – Ляшко
Уряд 20 січня прийняв постанову про здійснення медичного обслуговування учнів. Тож, відтепер кожна школа повинна мати у штаті медичного працівника.
Під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.
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Він наголосив, що тепер медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату таких закладів освіти.
У випадку відсутності у школі медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування,
– пояснив Ляшко.
Він також нагадав, що медичне обслуговування в школі передбачає низку заходів:
- здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медогляду та вакцинації;
- інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів шкідливих звичок.
До слова, експерти запевняють, серед школярів є дуже велика частка прихованих інфікованих на коронавірус. Так, відсоток школярів, які не мають жодних симптомів, але є інфікованими COVID-19, серед учнів старших класів може складати 50%, а в початковій школі – близько 70%.
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