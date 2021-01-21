Уряд 20 січня прийняв постанову про здійснення медичного обслуговування учнів. Тож, відтепер кожна школа повинна мати у штаті медичного працівника.

Під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.

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Він наголосив, що тепер медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату таких закладів освіти.

У випадку відсутності у школі медичного працівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування,

– пояснив Ляшко.

Він також нагадав, що медичне обслуговування в школі передбачає низку заходів:

здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медогляду та вакцинації;

інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів шкідливих звичок.



До слова, експерти запевняють, серед школярів є дуже велика частка прихованих інфікованих на коронавірус. Так, відсоток школярів, які не мають жодних симптомів, але є інфікованими COVID-19, серед учнів старших класів може складати 50%, а в початковій школі – близько 70%.