В Україні 5 листопада команда проєкту "Діти COVID-19" презентувала результати соціоантропологічного дослідження впливу пандемії коронавірусу на життя та побут дітей України.

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Майже пів року дослідниці ґрунтовно працювали над тим, аби зібрати та проаналізувати історії від українських школярів про навчання та відпочинок під час пандемії.

Як пандемія вплинула на життя дітей

За результатами дослідження виявилося, що переважна більшість опитаних дітей ( понад 80%) вважають, що пандемія вплинула на їхнє життя.

Із них 53,4% вважають цей вплив помірним, а 27,1% — помітним. Водночас кожен п’ятий респондент (19,3%) вважає, що пандемія зовсім не вплинула на їхнє життя або вплив був дуже незначним.

До того ж, кожна десята дитина описує свій емоційний стан під час карантину як пригнічений, кожна сьома – каже про піднесений.

Ще 74% респондентів оцінюють свій емоційний стан нейтрально. Більшість дітей зізнається, що отримували підтримку від батьків.

Що кажуть діти про дистанційку

За даними всеукраїнського етапу опитування, кожна друга дитина не хотіла б дистанційного навчання взагалі. Ще 27% розглядають його як додатковий спосіб, за потреби, а 11,5% – як основний спосіб навчання (8% – говорять про додатковий регулярний спосіб навчання).

Кожна друга дитина ніколи не хотіла б повертатись до дистанційного навчання. Майже третина дітей обирає читання як дозвілля наодинці. Третина опитаних почали займатися спортом або збільшили його присутність у своєму житті,

– кажуть дослідники.

Зазначається, що під час пандемії значно зросло користування гаджетами, зокрема смартфоном, комп’ютером та ноутбуком, планшетом тощо.

Як діти відпочивають під час карантину

Майже третина дітей (28,1%) обирає читання як дозвілля наодинці, ігри (44,2%) – на першому місці, потім фільми та аніме (36,5%). Спорт (23,7%) та малювання (23%) завершують п’ятірку кращих варіантів відпочинку.

Також за результатами національного опитування можна сказати, що діти частіше проводили час із батьками. Ті допомагали їм у навчанні та проводили вільний час разом.

Окрім того, перебуваючи вдома на карантині, діти відчували достатню свободу у користуванні цифровими пристроями та інтернетом. Батьки лише частково контролювали розподіл часу з гаджетами, але не контент, який переглядають діти.

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До слова, уповноважена ВР Людмила Денісова наголосила, що більш ніж половина шкіл зараз працюють онлайн, і часто під час дистанційки порушуються права дітей.

Як порушують права дітей на освіту під час дистанційки? За її словами, існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у онлайн-режимі:

відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома;

труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку;

різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу;

низька якість Інтернет-зв’язку;

відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Вона додала, що для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися там протиепідемічних заходів.