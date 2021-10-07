Як зазначили у МОН, станом на 6 жовтня понад 1,5 тисячі шкіл працюють із використанням дистанційної форми навчання. Це становить 10,9% від загальної кількості шкіл в нашій країні.
До теми Дистанційне навчання – це вимушена міра, воно не може замінити очне, – Гриневич
Раніше у МОН наголосили, що що понад 80% вчителів в Україні вакциновані від коронавірусу. Тож вони можуть працювати очно в умовах жовтої зони.
Так, лише за останній тиждень на 18% збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області та на майже 14 % – у Дніпропетровській.
Повний цикл щеплення станом на 5 жовтня отримали:
- Луганська область – майже 68% вчителів;
- Черкаська область – 64% вчителів;
- Полтавська область – понад 62 % вчителів ;
- Київ – понад 62 % вчителів;
- Сумська область – майже 60% вчителів.
Де вакцинували найменше вчителів? За словами Шкарлета, відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.
Водночас у МОЗ заявляють, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи. Якщо ж вчителі відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.