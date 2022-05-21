Кожен учень отримає свій документ про освіту: як це можна зробити

Попри важку ситуацію в країні кожен учень зможе отримати свій документ про освіту. Це стосується навіть випускників-переселенців.

Відповідний наказ уже підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Детальніше про це він розповів на засіданні Кабміну 20 травня.

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Буде два способи отримати документ про освіту

Забезпеченням видачі документів про загальну середню освіту та додатків до них мають займатися всі обласні адміністрації та Київська міська адміністрація.

Освітні підрозділи обласних адміністрацій мають до 30 травня подати в міністерство освіти список закладів, де неможливо організувати видачу документів. Передусім це стосується кількох регіонів, де тривають бойові дії:

Донеччини;

Луганщини;

Миколаївщини;

Харківщини;

Херсонщини;

Запоріжжя.

Окрім цього, невдовзі мають розробити й алгоритм видачі документів про освіту учням, які вимушено перебувають за кордоном. Як саме ці діти отримають свої атестати – повідомлять незабаром.

Маю запевнити, що кожен учень отримає свій документ про загальну освіту за українськими стандартами в будь-якому випадку,

– сказав Шкарлет.

Він додав, що дітям з окупованих територій це можна зробити у два способи:

офлайн – виїхати на підконтрольну Україні територію до будь-якого закладу освіти й повідомити про це місцевий департамент освіти й науки;

онлайн – у будь-якій з онлайн-платформ. Мовиться про "Атмосферна школа", "Школа оптіма" та інших, які перераховані на сайті Міносвіти.

Днем раніше президент дав доручення міністру освіти

19 травня президент Володимир Зеленський розповів, що дав важливе доручення Сергію Шкарлету. Мовилося про підготовку спрощеного порядку вступу у виші для абітурієнтів з окупованих територій.

Також він закликав подумати, як забезпечити освіту студентам з тимчасово окупованих територій, які навчаються на контрактній формі навчання. Адже більшість із них втратили можливість оплачувати свою освіту.

Міністр освіти на засіданні Кабміну зазначив, що вже займається обома з цих питань. Проте поки невідомо, як саме планують розв'язати ці важкі освітні проблеми.

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