Опитування показали, що кожен п'ятий випускник в Україні націлений на навчання за кордоном. Натомість лише 30% вважають, що здобувати вищу освіту потрібно в Україні.

Ще третина українців вважає, що обираючи між поганим іноземним вишем і хорошим українським, потрібно обирати хороший український.

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Вища освіта для українців

Цікаво, що 65% українців на запитання "Чи є вища освіта запорукою успіху?" відповідають ствердно. Водночас молодь найменше вірить у те, що вища освіта є запорукою успіху (55%).

З'ясувалося, що:

45% опитаних зазначають, що окрім вищої освіти, потрібно мати ще певний фах;

49% вважають, що університет дає змогу спробувати заснувати бізнес з мінімальним ризиком;

61% українців запевняють, що вища освіта – це знайомства і зв’язки на майбутнє.

ще 60% респондентів впевнені, що предмет "Профорієнтація" у школі розв'яже проблему вибору професії;

лише 8% опитаних певні, що після школи потрібно взяти паузу у навчанні.

Якість онлайн-навчання в Україні

Додамо, що дистанційний формат навчання підтримують не всі українці. Так, 72% людей вважають, що онлайн-навчання знизило якість освіти.

Водночас у протилежному впевнені лише 9% респондентів. Стільки ж людей (9%) вважають, що за цей час нічого не змінилося.

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Зазначимо, що Український інститут майбутнього разом з "Нью Імідж Маркетинг Груп" провели опитування щодо того, як оцінює населення України нинішній стан освіти. Дослідження проводилось в онлайні серед понад 1350 осіб.

До слова, Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Цей показник необхідний, зокрема, для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів.