Кожен десятий працівник їдальні у школі чи садочку є носієм стафілококу, – МОЗ

Регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на носійство золотистого стафілокока. У ході перевірок стафілокок виявили у 10% протестованих працівників, а це кожен десятий.

Виявлених хворих на цю інфекцій на час лікування відсторонять від роботи до повного одужання.

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Станом на 19 вересня Центри контролю та профілактики хвороб обстежили понад 9 тисяч осіб, з них:

майже 4 тисячі – у садочках,

понад 4,6 тисячі – у школах,

436 – в інтернатах,

44 – у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,

76 – в інших закладах.

За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу. Найбільше хворих – у школах (455) та дитсадках (422). Відомство наразі очікує ще 2283 результати дослідження.

Раптові перевірки відбулися в 3002 закладах. Перевірили 1410 садочків, 1477 шкіл, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів та 30 інших закладів.

Чому почали перевіряти заклади освіти

У МОЗ зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень прийняли через збільшення кількості отруєнь дітей.

У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через те, що люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока,

– сказав міністр Віктор Ляшко.

Зокрема, у Хмельницькому на початку вересня у навчально-виховному об'єднанні №1 "Школа – дитячий садок" отруїлись понад 90 учнів. Виявилось, що працівники харчоблоку були носіями золотистого стафілококу.