У космос відправлять розробки українських школярів: які проєкти вони зробили

Дві команди українських школярів надішлють свої розробки на Міжнародну космічну станцію. Мінілабораторії полетять на орбіту на ракеті Falcon 9. Які проєкти школярів вразили – читайте у статті.

Команди фіналістів відібрали серед 238 учасників проєкту UNIT.City та Малої академії наук. Загалом на проєкт подали 238 заявок від 750 школярів із 7 українських шкіл.

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Чиї проєкти перемогли

Проблема з зубами у космос

Одинадцятикласники з харківської гімназії №47 відправлять на МКС мінілабораторію, яка досліджує затвердіння стоматологічних матеріалів у космосі.

Учасники досліджуватимуть вплив мікрогравітації на структуру пломб і міцність їх з’єднання із зубами. Їжа космонавтів недостатньо тверда для стимуляції оновлення дентину – зуби з часом декальцифікуються та стають крихкими. Тож у тривалих перельотах часто виникає потреба пломбування.

Вплив гравітації на формування кристалів

А команда восьмого класу Рішельєвського наукового ліцею з Одеси з'ясує, чи впливає відсутність гравітації на процес формування кристалів, їх розміри.

На орбіті експериментами школярів керуватимуть астронавти за їхніми інструкціями. Мінілабораторії для біологічних експериментів надала американська програма студентських експериментів у космосі (SSEP).

Вже влітку 2022 року обидві команди вирушать на мис Канаверал, щоб побачити на власні очі запуск ракети Falcon 9 з космодрому.

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До слова, таку можливість школярі отримали завдяки угоді, яку у вересні підписали Мала академія наук за підтримки МОН та Посольство України у США. Для школярів проводять конкурс, а 2 команди-переможці зможуть відправити свої експерименти на космічну станцію.

Текст публікації Малої академії наук:

Памʼятаєш, як МАН і UNIT.City підписали меморандум про співпрацю, завдяки якому проєкти українських школярів вирушать у космос на кораблі "SpaceX Dragon"? Ми розповідаємо про дві крутезні українські команди, проєкти яких відправлять на МКС і протестують в рамках американської програми студентських експериментів SSEP.

Перші герої — з 11 класу Харківської гімназії №47 із проєктом "Затвердіння стоматологічних матеріалів в умовах мікрогравітації". Учасники досліджуватимуть вплив мікрогравітації на структуру пломб і міцність їх з’єднання із зубами. Їжа космонавтів недостатньо тверда для стимуляції оновлення дентину — зуби з часом декальцифікуються та стають крихкими. Тож у тривалих перельотах часто виникає потреба пломбування.

Під час експерименту команда зʼясує, чи відрізняються стоматологічні матеріали, що затверділи у космосі, від сформованих у земних умовах.

Наступні герої – восьмикласники з Рішельєвського наукового ліцею Одеси із проєктом "Вплив мікрогравітації на калію гексаціаноферат(III)".

Існування людини поза межами Землі потребує вирішення багатьох технологічних завдань, зокрема вирощування кристалів. Саме цьому й присвятила свій проєкт команда. Під час експерименту з’ясують, чи впливає відсутність гравітації на формування кристалів, їхні розміри, кількість і форму. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у космічних експериментах