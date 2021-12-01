Про це він сказав під час форуму "Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент". Шкарлет наголосив на незадовільному стані використання субвенції та можливості її перерозподілу на інші сфери.

До теми Зарплати вчителів ​з 1 грудня збільшаться на 8,4%, – Шкарлет назвав суми

За його словами, загальний показник використаної субвенції НУШ складає лише 47,4%. "Скажіть, будь ласка, кошти вже не потрібні?", – питає Шкарлет.

Міністр освіти додав, що вони ходять від громади до громади, запрошують, просять кошти.

Мінфін дуже відслідковує, набагато жорсткіше, ніж МОН. Може, якщо не потрібні кошти, то на перерозподіл віддамо в такому випадку?,

– сказав Шкарлет.

Він додав, що всього розмір субвенції НУШ у 2021 році склав приблизно 1,4 мільярда гривень. Виплачувати місцевим бюджетам її розпочали із затримкою – перші кошти почали надходити лише в другій половині липня.

На що виділяли гроші з субвенції НУШ

Цікаво, що з 1,42 мільярда гривень понад половина (1,21 мільярда гривень) піде на закупівлю:

засобів навчання та обладнання, зокрема комп'ютерного та сучасних меблів (для перших класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової школи – на суму 986,3 мільйона гривень;

комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, друкованих зошитів тощо – на суму 35 мільйонів гривень.

А за рахунок 400 мільйонів гривень видатків буде проведено супервізію (26 мільйонів, що становить 6,6%) та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (373 мільйонів гривень, що становить 93,4%).

До слова, колишня міністерка освіти Лілія Гриневич каже, що Україні потрібно вже зараз думати про перехід на трирічну старшу профільну школу – за прикладом європейських країн. За її словами, такий формат навчання дає можливості здобути прикладну професію або свідомо обрати напрямок вищої освіти. Деталі – читайте у статті.